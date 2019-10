Simone Biles vince ancora

Giovedì 10 ottobre alla terza giornata dei mondiali di ginnastica artistica al Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) Simone Biles atleta statunitense vince il suo sedicesimo oro e ventiduesima medaglia in carriera della finale individuale femminile seguita dalla cinese Tang Xijing e dalla russa Angelina Melnikova. Le tre atlete si sono distinte nelle quattro specialità: trave, corpo libero, volteggio e parallele asimmetriche. Fuori dal podio tra le favorite sono rimaste la francese Melanie Santos per due brutte cadute alle parallele, la statunitense Sunase Lee che tanti piccoli errori l’ hanno fatto scendere dal secondo posto nelle qualifiche all’ ottavo nella finale e la cinese Lui Tingting che non si è qualificata per la finale. Le italiane che sono arrivate in finale sono Giorgia Villa sedicesima ed Elisa Iorio che si ferma all’ultimo attrezzo per infortunio alla caviglia, 8 ottobre insieme ad Alice e Asia D’Amato e a Desiree Carofiglio si sono aggiudicate il bronzo nella gara a squadre. dopo 69 anni davanti alle cinesi. In questa gara la Biles si è dimostrata in splendida forma, facendo aggiudicare l’ oro alle statunitensi, seguite dalle russe che vincono l’argento. Abbiamo ancora tre giorni per sperare in un altra medaglia, forza Italia.