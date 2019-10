Tetrathlon. Campionato Italiano Assoluto

È ufficiale, il Campionato Italiano Assoluto di Tetrathlon per la stagione autunnale si svolgerà nella città di Modena nei giorni 16 e 17 novembre 2019.

La manifestazione verrà organizzata dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM).

Come si legge in questo comunicato pubblicato dalla società sportiva Penta Modena, è prevista la partecipazione di tutti i migliori pentatleti italiani che parteciperanno anche alle prossime olimpiadi 2020.

Si tratta sicuramente di un evento sportivo ampiamente atteso sia per la comunità modenese quanto per gli ambienti dello sport multidisciplinare.

TETRATHLON: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

In merito allo svolgimento della competizione, è necessario sapere che la gara di tetrathlon si compone di 4 discipline:

nuoto (200 metri stile libero)



(200 metri stile libero) equitazione (con gli ostacoli)



(con gli ostacoli) corsa

tiro con la pistola

Le ultime due discipline (corsa e pistola) si svolgono in un’unica gara combinata (denominata anche combined event). Gli atleti percorrono 20 m di corsa, poi alternano una serie di tiro (in cui si devono colpire 5 bersagli posizionati a 10 metri di distanza) e 800 metri di corsa da eseguire per quattro volte per un totale di 20 bersagli e di circa 3200 metri.

ORARI

Per quanto riguarda gli orari delle varie competizioni, è ancora presto per stilare un programma. Bisognerà infatti attendere il calendario ufficiale in uscita nelle prossime settimane sul sito ufficiale della FIPM nell’apposita sezione dedicata al tetrathlon.