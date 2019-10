Trento – Sassari: dove vedere l’anticipo di Serie A in streaming e diretta TV

La terza giornata di Serie A di basket si apre questa sera con il tanto atteso anticipo tra l’Aquila Basket Trento e il Banco di Sardegna Sassari nella cornice del PalaTrento. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e lotteranno a viso aperto per raggiungere la vetta momentanea della classifica. La squadra del neo coach Brienza hanno superato nelle prime due giornate di campionato l’Oriora Pistoia la Grissin Bon Reggio Emilia, mentre è stato sfortunato l’esordio in Eurocup di Martedì scorso contro i turchi del Galatasaray. Per quanto riguarda la ciurma di Coach Pozzecco, dopo la vittoria della Supercoppa a Bari contro i campioni d’Italia della Reyer, arrivano da due vittorie schiaccianti prima contro Varese (22 punti di differenza) e poi contro Pesaro (20 punti di differenza). Si prospetterà perciò una partita scoppiettante tra due compagini favorite a far bene in questa edizione di campionato. Citando alcuni dei tanti talenti che potremo vedere questa sera ricordiamo James Blackmon, neo acquisto di Trento che nell’ultima partita ha segnato la bellezza di 23 punti contornati da 4 rimbalzi e 3 assist. Per quanto riguarda i giganti sardi, nel miglior quintetto della seconda giornata al fianco di Pietro Aradori, troviamo Dwayne Evans, autore di 20 punti e 9 rimbalzi.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà seguire via streaming, disponendo dell’abbonamento di Eurosport Player. Per quanto riguarda la diretta TV invece non è prevista alcuna copertura.