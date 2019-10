Virtus Roma-Pompea Fortitudo Bologna : dove vederla in streaming e diretta TV

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, la Virtus Roma ospiterà al PalaEur la Pompea Fortitudo Bologna per la quinta giornata di Serie A di basket. Nonostante entrambe le squadre siano delle neopromosse, sia la Fortitudo (tre vittorie e una sconfitta) che la Virtus (due vittorie e due sconfitte) hanno fatto vedere sino ad ora del bel basket, apparendo come due compagini che riusciranno ad agguantare la salvezza abbastanza agevolmente. La Virtus Roma ha finalmente ritrovato i veri Jerome Dyson e Davon Jefferson, assenti mentalmente nelle prime partite, e sta trovando importanti conferme in Alibegovic. Per quanto riguarda gli emiliani, il suo roster si sta sempre più unendo, con i vari Mancinelli, Aradori, Kassius Robertson e compagnia bella.

Ieri sera, nei tre anticipi della quinta giornata di Serie A, la Virtus Segafredo Bologna batte anche Varese rimanendo in testa a punteggio pieno, Trieste piega in casa la Germani Brescia e Treviso si aggiudica sorprendentemente l’acceso derby del Veneto.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà tranquillamente vedere in streaming disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player, col quale si può vedere l’intera Serie A e le competizioni europee di basket. Per quanto riguarda invece la visione in tv del match, non è prevista alcuna copertura.