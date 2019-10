Washington Nationals spazzano via i Cardinals e volano per la prima volta alle World Series (Highlights)

I Washington Nationals sono campioni della National League e raggiungono per la prima volta le World Series

I Washigton Nationals sono ufficialmente la favola di questa postseason. La Wild Card della National League trova infatti il primo titolo di lega e il primo viaggio alle finali con un netto sweep ai danni dei St. Luois Cardinals. I capitolini hanno gestito la serie fino a dominare letteralmente nelle due partita giocate in casa. Gara 4 si conclusa sul 7 a 4, ma visto l’esito del primo inning poteva finire molto peggio la squadra del Missouri.

Ora i Nationals attendono l’uscente dell’equilibrata sfida tra Yankees e Astros, ancora ferma sul 2 a 1 per Houston. I ogni caso Washington dovrà giocare le prime due gare delle World Series in trasferta, in quanto entrambi i team rimasti dell’American League hanno un record migliore in regular season.

MLB playoff (highlights): St. Luois Cardinals vs Washington Nationals, la partita

La partita in realtà è piuttosto semplice da raccontare, dato che i Nats portano di fatto a casa la serie già nel primo inning. Quello che succede nella frazione iniziale è qualcosa di più unico che raro, frutto di grandi giocate alla battuta, una serataccia che il lanciatore Dakota Hudson farò fatica a dimenticare, e un paio di errori semi comici dei ricevitori dei Cardinals.

Sono ben sette le volte in cui i corridori capitolini passano per casa base, nell’ordine: Turner, Eaton, Soto, Zimmerman, Kendrick, Gomes e Robles.

Gli storditi Cardinals si riprendono quel tanto che basta a non subire un’imbarcata umiliante, e vanno a segno per la prima volta nel quarto inning con un home run centrale di Molina. Il quinto inning vede ancora St. Louis a segno portandosi sul 7 a 4, ma è solo un fuoco di paglia.