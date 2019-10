La lunga stagione del baseball americano arriva al suo atto finale dopo una postseason esaltante che non ha risparmiato sorprese per i fan di tutto il mondo. A contendersi il Commissioner’s Trophy per il 2019 saranno gli Houston Astros e i Washington Nationals, con le World Series che prenderanno il via nella notte di martedì tra il 22 e il 23 ottobre alle 2:00 italiane.

World Series MLB 2019: presentazione della serie

I percorsi con cui le due contendenti sono giunte alla sfida finale sono probabilmente tra i più diversi possibile.

Gli Houston Astros hanno concluso una regular season da dominatori assoluti nella quale si hanno ottenuto il miglior record dell’intera lega con 107 vittorie e 55 sconfitte. Nella postseason i texani hanno avuto un percorso più ostico di quanto si pensasse, con la serie contro la wild card Tampa Bay vinta solo in gara 5.

La finale dell’American League li ha visti di fronte ai New York Yankees, in un confronto condizionato anche dal maltempo ma che ha visto come fattore decisivo le prestazioni in battuta di Josè Altuve (4-2 finale nella serie).

I Washington Nationals arrivano invece alle loro prime World Series da vera favola di questa stagione. Giunti secondi nella East Division della National League, hanno prima vinto la sfida con l’altra wild card Milwaukee, prima di eliminare per 3 a 2 le teste di serie della NL nonchè finalisti dello scorso, i Los Angeles Dodgers.

La championship series contro i St. Louis Cardinals è stata invece una formalità, con i capitolini sulle ali dell’entusiasmo che spazzano via gli avversari con un netto 4 a 0 (ecco il video del clamoroso primo inning di gara 4).

I Nats hanno potuto riposare più a lungo prima della serie finale, ma Houston arriva alle World Series con il miglior record della stagione regolare e il vantaggio del fattore campo. A voi i pronostici, le World Series 2019 finalmente sono arrivate!

World Series 2019 dove vedere le partite, date e orari

Le gare delle World Series 2019 saranno disponibili in streaming su DAZN per chi possiede un relativo account, oppure sulla piattaforma SKY Q (se già in possesso di un account DAZN)

Ecco il programma con date e orari delle World Series:

Gara 1 – Washington Nationals at Houston Astros – Mercoledì 23 ottobre, ore 2:00

Gara 2 – Washington Nationals at Houston Astros – Giovedì 24 ottobre, ore 2:00

Gara 3 – Houston Astros at Washington Nationals – Sabato 26 ottobre, ore 2:00

Gara 4 – Houston Astros at Washington Nationals – Domenica 27 ottobre, ore 2:00

Gara 5 – Houston Astros at Washington Nationals – Lunedì 28 ottobre, ore 2:00 (se necessaria)

Gara 6 – Washington Nationals at Houston Astros – Mercoledì 30 ottobre, ore 2:00 (se necessaria)

Gara 7 – Washington Nationals at Houston Astros – Giovedì 31 ottobre, ore 2:00 (se necessaria)