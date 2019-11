Il 30 Settembre di quest’ anno Rey Mysterious si trova al centro delring con il figlio Dominic tra il pubblico. Non appena comincia a parlare arriva al centro del ring Brock Lesnar toglie il microfono a Rey e lo porge all’avvocato Paul Heyman per la consueta presentazione, ma quando Mysterious lo riprende i due cominciano a lottare e Lesnar lo atterra più volte. Una volta finito con lui, vede il figlio a tra il pubblico, lo prende, lo atterra più volte a bordo ring e lo sbatte più volte nei pali di contenimento del ring. Non contento lo entra nel ring e atterra più volte sia il padre che il figlio, non fermandosi anche quando la security interviene per calmarlo. Più volte si avvia verso l’uscita ma poi torna indietro e continua per poi uscire completamente. Il 4 Ottobre Lesnar vince il titolo continentale ma durante i festeggiamenti entra nel arena Rey Mysterious accompagnato dal suo grande amico Cain Velasquez bestia nera per Lesnar che gli ha tolto il titolo di campione dei pesi massimi nella UFC federazione delle arti marziali miste. Lo scontro tra I due non tarda ad arrivare infatti il 31 Ottobre I due si scontrano per il titolo universale. Il debutto di Cain Velasquez in WWE non inizia bene, il campione della UFC non ripete lo scontro del 23 Ottobre 2010 quando vinse il titolo contro Lesnar, ma da un eccellente prova della sua bravura sul ring arricchendo la WWE.