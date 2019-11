Coppa Davis 2020: Trionfo della Spagna di Nadal, Canada battuto

Al Caja Magica di Madrid non c’è stata storia: la Spagna trionfa per la sesta volta in Coppa Davis nella loro storia e lo fa convincendo davanti al proprio pubblico contro il Canada, grazie a un grande gioco di squadra e con un Rafa Nadal strepitoso. Il primo singolare è andato a Roberto Bautista Agud che ha avuto la meglio con il canadese Felix Augier-Aliassime per 7-6; 6-3. Questo successo è stato il preludio al trionfo di questa sera targato Nadal.

Il numero 1 al mondo è inarrestabile e mette a segno un’altro grande colpo dopo i successi al Roland Garros – non una novità per lui – e a US Open, battendo per 6-3; 7-5 un ottimo Denis Shapovalov che non ha assolutamente sfigurato contro il maiorchino, che con il suo gioco potente e tecnico allo stesso tempo, ha avuto la meglio solamente al tie-break del second set. Combattuto con coraggio da Shapovalov, ma lo stato di forma di Nadal così come la sua esperienza in certi ambiti (quinta Coppa Davis per lui), sono aspetti alla fine della competizione hanno pesato sulla nazionale nord americana.

Un successo meritato per la Spagna che ora festeggerà meritatamente questa vittoria con la propria gente, assieme a Nadal. Tennista infinito e oramai sempre più nella storia del tennis.