Nella ricchissima domenica del football americano la sfida più interessante è probabilmente quella tra Los Angeles Rams e Pittsburgh Steelers, in programma alle 22:25 di questa sera. Si affrontano due team in piena corsa per traguardi importanti, ed entrambi in un periodo di grande forma, con lo spettacolo che sembra garantito.

NFL: il pre gara di Los Angeles Rams – Pittsburgh Steelers

I finalisti dell’ultimo SuperBowl hanno finora un record positivo in regular season, un 5 – 3 che però rischia di non bastare in una division competitiva come la NFC West. I Rams sono infatti terzi in classifica dietro agli Seattle Seahawks e gli imbattuti San Francisco 49ers.

I ragazzi di Sam McVay dovranno quindi sudarsi l’accesso alla postseason, proseguendo la striscia di vittorie attuale, di cui l’ultima datata 27 ottobre contro i Cincinnati Bengals.

Situazione non molto diversa per gli Steelers, il cui record di 4 – 4 gli permette di viaggiare saldamente al secondo posto della AFC North Division, ma allo statuale non di ottenere la wild card per i playoff. L’ultima partita di Pittsburgh ha portato ad una vittoria, la scorsa settimana, nei confronti di Indianapolis, ma la marcia del team della Pennsylvania non deve fermarsi.

NFL 2019: dove vedere in streaming Los Angeles Rams e Pittsburgh Steelers di stasera

La sfida interconference di stasera sarà trasmessa alle 22:25 su DAZN, oltre che su Sky Q per i possessori di un account DAZN. In alternativa gli appassionati possono registrarsi al servizio NFL Game Pass.