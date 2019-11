NFL Dallas Cowboys – New England Patriots: dove vedere in streaming la partita

La week 12 di NFL serve agli appassionati diversi scontri diretti da urlo, e tra questi spicca per fascino e posta in palio quello tra Dallas Cowboys e New England Patriots. La sfida inizierà alle 22:25 di domenica 24 novembre, un orario perfetto per i fan italiani davanti alla tv.

NFL Dallas Cowboys – New England Patriots: presentazione del match

Queste due franchigie storiche del football americano non si incontrano dal lontano 11 ottobre 2015, quando i New England Patriots si imposero per 3o a 6, a completare una striscia di tre successi di fila in regular season.

Per quanto riguarda questa stagione, la squadra di Tom Brady guida la AFC East Division con il record di 9 -1, con l’ultima sconfitta maturata due giornata fa contro i Baltimore Ravens. I Patriots quest’anno non hanno ancora perso in casa, e vogliono proseguire su questa strada verso la postseason.

I Dallas Cowboys primeggiano a loro volta la NFC East Division (6-4), seguiti dagli Eagles impegnati nella durissima sfida contro gli Seahawks. Nel mese di novembre il passo è stato altalenante per i texani, con due vittorie e una sconfitta contro Minnesota.

NFL dove vedere in streaming Dallas Cowboys – New England Patriots

La partita prenderà il via alle 22:25 di domenica 24 novembre, e sarà trasmessa in streaming su DAZN e Sky Q (sempre per i possessori di account DAZN). In alternativa è disponibile il servizio on demand ufficiale NFL Game Pass.