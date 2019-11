Nel giovedì più atteso dell’anno negli USA, quello del Giorno del ringraziamento, la NFL non solo non va a riposo, ma addirittura moltiplica per tre l’offerta del Thursday Night. Tra la serata e la notte di giovedì 28 novembre infatti saranno ben tre le partite, nell’ordine Chicago Bears – Detroit Lions, Buffalo Bills – Dallas Cowboys, e New Orleans Saints – Atlanta Falcons.

NFL partite di giovedì 28 ottobre: presentazione dei match

La prima partita del Giorno del ringraziamento sarà quella tra Chicago Bears e Detroit Lions, che si terrà alle 18:30 italiane ovvero in piena ora di pranzo negli States, quando le famiglie americane saranno impegnate a tagliare il celebre tacchino. La sfida interna alla NFC North Division sembra però aver poco da dire, con due squadre distanti da velleità di postseason.

Alle 22:30 si affrontano invece Buffalo Bills e Dallas Cowboys, due team che invece che probabilmente raggiungeranno i playoff. I Bills vengono da due vittorie consecutive, mentre i Cowboys (primi in NFC East) sono reduci dalla sconfitta subita per mano dei Patriots.

Alle 2:20 sarà infine il turno di New Orleans Saints – Atlanta Falcons. La squadra della Louisiana comanda la NFC South Division, dove invece i Falcons sono relegati all’ultima posizione.

NFL dove vedere in streaming le partite di giovedì 28 novembre

Dunque ricapitolando, la partite di giovedì 28 novembre saranno Chicago Bears – Detroit Lions alle 18:30, Buffalo Bills – Dallas Cowboys alle 22:30, e New Orleans Saints – Atlanta Falcons alle 2:20. I tre match saranno tutti disponibili in streaming su DAZN, oppure su Sky Q (sempre per chi ha un account DAZN). In alternativa c’è il servizio ufficiale NFL Game Pass, accessibile sul sito della lega.