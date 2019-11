Il Monday Night di questa settimana mette in scena, come ciliegina sulla torta, un big match che ha già il sapore di postseason. Ad affrontarsi stanotte saranno Seattle Seahawks e San Francisco 49ers, in una sfida che potrebbe cementare o cambiare gli equilibri nei piani alti della National Football Conference.

NFL Seattle Seahawks – San Francisco 49ers: la presentazione del match

La NFC West è probabilmente la division più competitiva della NFL in questo momento, dove una squadra con un record di 7 – 2 come gli Seattle Seahawks si trovano al secondo posto dovendo anche guardarsi le spalle.

La sconfitta di ieri dei Rams in realtà rende più tranquilla l’atmosfera per i ragazzi di coach Carroll, reduci da due vittorie di fila contro Atlanta e Tampa Bay.

I San Francisco 4ers rimangono l’unica franchigia ad essere imbattuta in regular season, con il record di 8 – 0 che li pone come principale contendente per il titolo. Dopo la difficile vittoria in Arizona nella notte di Halloween, i californiani tornano tra le mura amiche del Levi’s Stadium con la serie intenzione di continuare la striscia positiva.

NFL dove vedere in streaming Seattle Seahawks – San Francisco 49ers di stanotte

La partita prenderà il via alle 2:15 di stanotte, e sarà visibile su DAZN o sulla piattaforma Sky Q sempre per i possessori di account DAZN. In alternativa c’è il servizio streaming ufficiale della lega, l’NFL Game Pass.