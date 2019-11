Il Giorno del ringraziamento ha visto ben tre partite nella NFL, per un Thursday Night di grandi contenuti e spunti importanti. I match giocati giovedì 28 novembre sono stati Chicago Bears – Detroit Tigers, Buffalo Bills – Dallas Cowboys, e New Orleans Saints – Atlanta Falcons. Andiamo a vedere cos’è successo in questi primi appuntamenti della Week 13 di regular season.

NFL highlights di Chicago Bears – Detroit Tigers e New Orleans Saints – Atlanta Falcons

In piena ora di pranzo si è disputata la sfida tra Chicago Bears e Detroit Tigers, ad accompagnare il classico pranzo a base di tacchino delle famiglie americane. Una sfida interna alla NFC North Division, vinta dai Bears con il punteggio di 24 – 20 ma che poco avrà da dire in termini di corsa ai playoff.

Nella nottata italiana si è invece giocata New Orleans Saints – Atlanta Falcons, con il pronostico rispettato dai Saints che battono il fanalino di coda della NFC South Division per 28 a 16. Ora New Orleans si trova ancora più saldamente al primo posto di division.

NFL highlights di Buffalo Bills – Dallas Cowboys

Quella delle 22:30 italiane è stato però il vero big match del Thanksgiving Day, dove si sono affrontate due squadre in piena corsa per i playoff. Parliamo dei Buffalo Bills e dei Dallas Cowboys, con i Bills che sbancano l’AT&T Stadium portando a casa la preziosa vittoria con il punteggio di 26 a 15.