NFL, i risultati della Week 9

L’ultimo turno di NFL, conclusosi mercoledì con la vittoria dei Dallas Cowboys sui New York Giants, ha riservato alcune sorprese. Una su tutte, la prima sconfitta stagionale dei Patriots: Brady e compagni si arrendono ai Ravens 20-37, in quello che è stato sicuramente il big match della Week 9. Baltimora sale a 6 vittorie, diventando prima nella propria AFC Nord Conference, mentre New England resta al comando della AFC Est Conference con 8 vittorie e 1 sconfitta.

Unica squadra a rimanere imbattuta sono i San Francisco 49ers. I californiani risolvono la pratica Arizona, rischiando di venir rimontati nel finale, dopo essere stati in vantaggio 28 a 14. La partita termina 28-25 per i 49ers. Conferma il proprio grande stato di forma il QB di San Francisco, Garoppolo, che mette a referto ben 4 TD passes: non succedeva per un QB dei 49ers dal 2012.

Gli Eagles sconfiggono i Bears 22 a 14. Record particolare per Carson Wentz, che mette a segno il dodicesimo TD pass consecutivo.

I Vikings cadono in casa di Kasas City. I Chiefs vincono 26-23, pur privi della propria stella Mahomes per infortunio. Per i Vikings si interrompe la striscia di vittorie, rimanendo al secondo posto della NFC Nord Conference, sempre alle spalle di Green Bay.

Proprio i Packers non approfittano della sconfitta degli eterni rivali di Minnesota, rinunciando ad allungare su di loro in classifica. Green Bay, infatti, esce sconfitta dalla casa dei Chargers. Los Angeles batte per la prima volta nella propria storia i Packers tra le mura amiche, con il punteggio di 26-11.

Gara ricca di marcature quella tra i Buccaneers e Seahawks. Seattle la decide con un TD di Wilson negli ultimi minuti del quarto periodo, concludendo 40 a 37, e portandosi a 7 vittorie in stagione. Russell Wilson protagonista principale con 5 TD pass (career high).

Ecco di seguito tutti i risultati della Week 9:

49ers – Cardinals 28 a 25

Texans – Jaguars 26 a 3

Redskins – Bills 9 a 24

Titatans – Panthers 20 a 30

Vikings – Chiefs 23 a 26

Jets – Dolphins 18 a 26

Bears – Eagles 14 a 22

Colts – Steelers 24 a 26

Lions – Raiders 24 a 31

Buccaneers – Seahawks 34 a 40

Browns – Broncos 19 a 24

Packers – Chargers 11 a 26

Patriots – Ravens 20 a 37

Cowboys – Giants 37 a 18

La Week 10 si aprirà giovedì notte con Raiders – Chargers. La partita che promette grande spettacolo è sicuramente il grande scontro nel Monday Night tra Seahawks e 49ers. Riuscirà Seattle a porre fine alla striscia di 8 vittorie di San Francisco?