L’atto conclusivo della week 11 di NFL si gioca stanotte alle 2:15, quando i Los Angeles Chargers ospiteranno i Kansas City Chiefs per il Monday Night del football americano. Una sfida tutta targata AFC West, una division ancora tutta da decidere.

NFL, Kansas City Chiefs – Los Angeles Chargers: il pre gara

I Kansas City Chiefs guidano al AFC West Division con il record di 6 – 4, che condividono con gli Oakland Raiders freschi di vittoria sui Bengals. Il team del Missouri deve quindi guardarsi le spalle e riscattare la sconfitta di domenica scorsa, subita dai Tennessee Titans e che non lascia molto margine d’errore.

Chi invece potrebbe inserirsi nella mischia per un posto ai playoff sono Los Angeles Chargers, reduci dalla sconfitta proprio contro i Raiders, che potrebbe risultare decisiva nella corsa alla postseason. La classifica non condanna ancora i ragazzi di coach Anthony Linn, ma partita di stanotte sa tanto di ultimo appello per i losangelini.

NFL Monday Night dove vedere Kansas City Chiefs – Los Angeles Chargers di stanotte

Il match prederà il via nella notte italiana alle ore 2:15, presso il Field at Dignity Health Sports Park di Los Angeles. Le immagine dell’incontro saranno disponibili su DAZN, oppure su sulla piattaforma Sky Q sempre per gli utenti di DAZN. In alternativa c’è anche lo streaming ufficiale di NFL Game Pass.