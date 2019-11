NFL risultati e highlights di domenica 17 novembre

La scorpacciata di football americano di quest’ultima domenica porta in dote ben dodici risultati, oramai sempre più cruciali con l’avvicinarsi della postseason. Tra i team al top della NFL alcuni hanno ripreso il loro cammino dopo una brusca interruzione (come i Patriots e 49ers), altri invece non vogliono saperne di fermarsi, come i Ravens che portano a casa il risultato più clamoroso di giornata. Ecco il recap completo di quanto successo nella giornata di ieri.

NFL risultati di domenica 17 novembre

Come detto, sono dodici i match che hanno disputati tra pomeriggio e serata di domenica. Ecco i risultati:

Atlanta Falcons 29 – 3 Carolina Panthers

Dallas Cowboys 35 – 27 Detroit Lions

Jacksonville Jaguars 13 – 33 Indianapolis Colts

Buffalo Bills 37 – 20 Miami Dolphins

Houston Texans 7 – 41 Baltimore Ravens

Denver Broncos 23 – 27 Vikings

New York Jets 34 – 17 Washington Redskins

New Orleans Saints 34 – 17 Tampa Bay Buccaneers

Arizona Cardinals 26 – 36 San Francisco 49ers

Cincinnati Bengals 10 – 17 Oakland Raiders

New England Patriots 17 – 10 Philadelphia Eagles

Chicago Bears 7 – 17 Los Angeles Rams

NFL highlights: le vittorie di Baltimore Ravens e New England Patriots

I due risultati più importanti della domenica NFL, oltre al ritorno alla vittoria dei San Francisco 49ers, sono quelli di Baltimore Ravens e New England Patriots.

La squadra di Baltimora non si ferma più, e con sei vittorie consecutive detiene la miglior striscia di risultati nella lega. Il modo in cui i Ravens hanno spazzato via gli Houston Texans per 41 a 7(in lotta per un posto da wild card nei playoff) fa capire il perchè.

I New England Patriots di Tom Brady affrontano invece i Philadelphia Eagles nella riproposizione del Superbowl LII nel 2018. Questa volta sono i campioni in carica a prevalere con il risultato di 17 a 10.