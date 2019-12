Mondiali beach soccer, Italia in finale: dove vedere il match oggi 1 dicembre

Siamo in finale di coppa del mondo! Ebbene si, anche se non si tratta dello sport principale del nostro paese, i ragazzi della squadra di beach soccer ci stanno regalando grandi emozioni.

Dopo aver battuto la Svizzera con un gol in rovesciata all’ultimo secondo, si sono ritrovati a giocare in semifinale sotto una pioggia torrenziale contro una grande Russia, sconfitta per 8-7 nei supplementari.

Una partita certamente condizionata dalla pioggia, che ha regalato tantissime emozioni, con incredibili rimonte e che fortunatamente ha portato all’ingresso dell’Italia in finale.

Italia che non era stata altrettanto fortunata nelle due precedenti edizioni del mondiale beach soccer, arrivando da due quarti posti consecutivi. Quest’anno quindi, abbandonata la medaglia di legno abbiamo anche la possibilità di sognare.

L’unica altra finale della nostra storia fu giocata (e persa) nel 2008 in Francia contro il Brasile: finì 5-3 per loro. Ora ci aspetta il Portogallo, che nell’altra semifinale ha eliminato il Giappone ai rigori dopo il 3-3 dei tempi regolamentari.

Prima della partenza per il Paraguay (luogo in cui si gioca la competizione), Gabriele Gori aveva detto: “Questa generazione è arrivata al suo massimo splendore, o vinciamo il Mondiale adesso o mai più”.

Ecco dove vedere la finale dei mondiali beach soccer in diretta tv e streaming

Italia-Portogallo domenica 1 dicembre ore 22.00

Diretta tv: Sky Sport Uno e Rai Sport

Diretta streaming: Sky Go e RaiPlay