Myllennium Award 2019: lo sport protagonista del nuovo book

E’ ufficialmente uscito il Myllennium Award MyBook 2019, volume stampato da Gangemi Editore contenente interessanti opere scientifiche e sportive. Il presente volume raccoglie i saggi vincitori delle sezioni My Book e My Sport 2019 del noto Premio Myllennium Award 2019, realizzati da Millennials italiani che hanno scommesso sul proprio talento. Sport e sviluppo sostenibile al centro del progetto MyBook, così i modelli di sviluppo della performance e formazione sociale e sportiva.

Il MYllennium Award è il primo premio generazionale multidisciplinare rivolto ai Millennials e promosso dal Gruppo Barletta in memoria del suo fondatore, Raffaele Barletta. Un laboratorio permanente per il talento degli under 30 italiani, sotto il segno della Generazione Y. Le prime quattro edizioni del MYllennium Award hanno premiato 170 giovani talenti che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale e formativo. Il premio ha inoltre ottenuto la medaglia di bronzo del Senato.

Nel volume di MyBook 2019 targato Unicredit, formato da oltre 160 pagine e riservato al mondo accademico-scientifico e non in commercio, le opere selezionate trattano di sostenibilità economica delle olimpiadi, social impact investing, rivoluzione e-mobility e futuro della formazione sociale e lavorativa. Prefazione a cura del Direttore istituzionale Francesco Tufarelli. Le opere dei vincitori portano il nome di Daniele Angelini, Flavia De Lorenzo, Michele Perlino (Molise), Sonia Distante, Matteo Mancino, Fabio Balducci, Nicoletta Fanuele (Basilicata) e Daniele Bartocci (Marche). Sport e sviluppo sostenibile è il tema trattato da Nicoletta Fanuele, mentre Daniele Bartocci (miglior giornalista under 30 Premio Renato Cesarini) tratta di argomentazioni inedite ed esclusive relative al modello gestionale di Julio Velasco la cui carriera italiana iniziò a Jesi nel 1983. Un volume da gustare fino in fondo, magari comodi sul divano davanti a un luminoso albero di Natale. Con i migliori auguri.