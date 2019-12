Pallanuoto Serie A1, risultati 10.a giornata: Pro Recco sempre a punteggio pieno

Nella giornata odierna si sono giocato gli incontri della 10.a giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto con la Pro Recco che ha ottenuto la decima vittoria, questa volta sul campo della forte Sport Management per 13-6; i campioni d’Italia hanno dimostrato di essere una grande squadra mettendo subito le cose in chiaro fin dal primo quarto con un sonoro 5-1 puoi tranquillamente amministrato nei restanti 24 minuti.

Nell’incontro clou di giornata, importante successo esterno dell’AN Brescia che ha espugnato il campo dell’Ortigia Siracusa per 6-5 con gol decisivo di Alesiani a 04:41 dal termine, vittoria fondamentale per i lombardi che agganciano al secondo posto proprio i siciliani con 24 punti superando i bustocchi dello Sport Management fermi a 22.

Dietro le prime quattro forze del torneo bella vittoria del Savona che in casa ha prevalso su Trieste con un rotondo 16-9 e accorcia in classifica proprio sui giuliani (17 punti a 14). In zona salvezza invece importante balzo in avanti per la Roma Nuoto e la RN Florentia che in casa hanno rispettivamente battuto le campane Napoli e Salerno per 15-6 e 13-7.

Sono stati due i pareggi in questo turno, il primo tra Genova Quinto-Posillipo (11-11) con i padroni di casa che hanno impattato il risultato a 32 secondi dal fischio finale grazie a Gitto, mentre il secondo tra Telimar Palermo-Lazio (10-10) con i siciliani che hanno evitato la sconfitta con una rete in superiorità numerica a 58 secondi dalla fine di Migliaccio.

Pallanuoto Serie A1: risultati 10.a giornata

Genova Quinto-Posillipo 11-11

Telimar-Lazio 10-10

Savona-Trieste 16-9

Sport Management-Pro Recco 6-13

Florentia-Salerno 13-7

Roma-CC Napoli 15-6

Ortigia-Brescia 5-6

Pallanuoto Serie A1, classifica

Pro Recco 30

Brescia 24

Ortigia 24

Sport Management 24

Trieste 17

Savona 14

Salerno 11

Roma 11

Florentia 11

Genova Quinto 9

Lazio 8

Posillipo 6

Telimar 5

CC Napoli 1