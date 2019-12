Nelle Surviver Series 2019, Deniel Bryan si scontra con Bray Wyatt ma nel match della serata non riesce ad aggiudicarsi la cintura di campione. Rey Mysterious sfida il campione della WWE Brock Lesnr ma non riesce a portargli via la cintura. Adam Cole rimane campione di NXT sconfiggendo Pete Dunne. L’incursione nelle serate di Raw o Smack Dawn dei due roster avversari portano a gran parte dei match. Il main event con Shayna Baszler come campionessa di NXT sfida Bayley e The Man, Becky Lynch, campionesse di Smack Dawn e RAW aggiudicandosi l’incontro. Due 5 on 5 uno femminile e uno maschile, in cui i tre roster si sfidano con 5 atleti ognuno in un incontro a squadre aggiudicandosi il punto chi rimane con un solo atleta sul ring. Nell’ incontro femminile Rhea Ripley porta alla vittoria NXT, mentre in quello maschile Roman Reigns porta alla vittoria Smack Down. Un Tag Team Cross-Branded Battle Royal in cui Dolph Ziggler e Robert Roode si aggiudicano il match per Smack Dawn. Il titolo dei Cruiserweight viene vinto da Lio Rush campione di NXT. The Viking conquistano il titolo di coppia maschile in un elimination match portando un altro titolo a RAW. Si conclude così lo show più atteso della WWE.