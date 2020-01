Dolomiti Energia Trento-Virtus Bologna : dove vedere la partita in diretta TV e in streaming

Quest’oggi, alle ore 17:30, la Dolomiti Energia Trento ospiterà al PalaTrento la Virtus Segafredo Bologna. La seguente partita valevole per l’ultima giornata di andata della Serie A di basket, è molto importante per entrambe le squadre: da una parte Trento che con una vittoria potrebbe strappare uno degli ultimi pass per le Final Eight (vista anche la sconfitta di ieri di Venezia contro Brescia); dall’altra parte Bologna ha bisogno di vincere per riprendersi la vetta della classifica, momentaneamente nelle mani della Dinamo Sassari dopo la sua vittoria ieri sera contro Pistoia.

Per Trento, anche se dovesse arrivare una complicata vittoria contro Bologna, non sarebbe ancora sicura della qualificazione alla Coppa Italia del prossimo febbraio a Pesaro. Oltre alla vittoria è infatti indispensabile che squadre come Cremona, la Fortitudo, Reggiana, Cantù e Varese inciampino in quest’ultima giornata di andata. Invece, per quanto riguarda la squadra di coach Djordjevic, una vittoria sarebbe sufficiente per riportarsi sopra i sardi, una sconfitta invece li porterebbe in parità (con la Dinamo avanti per scontri diretti).

Dove vedere la partita?

Per vedere Dolomiti Energia Trento-Virtus Bologna non è prevista alcuna copertura in diretta TV. Sarà invece possibile seguire il match via streaming, disponendo di un abbonamento a Eurosport Player. La programmazione avrà inizio alle 17:15 con un ampio pre-partita.