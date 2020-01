Final Eight 2020 di Basket: uscito il tabellone ufficiale

Con la vittoria di ieri sera della Fortitudo Bologna ai danni della Grissin Bon Reggio Emilia, si chiude il girone di andata della Serie A di Basket. Come da regolamento, le prime otto classificate al termine del girone di andata si qualificano per le Final Eight di Coppa Italia. Ecco riportato il tabellone della prossima edizione che si avrà a Pesaro dal 13 al 16 Febbraio:

Quarti di finale:

1: Virtus Bologna (1°) – Umana Reyer Venezia (8°)

2: Olimpia Milano (4°) – Vanoli Cremona (5°)

3: Banco di Sardegna Sassari (2°) – Happy Casa Brindisi (7°)

4: Germani Basket Brescia (3°) – Fortitudo Bologna (6°)

Il torneo, come ogni anno, è ad eliminazione diretta: chi vince rimane, chi perde torna a casa. Lo scorso anno si giocò al Mandela Forum di Firenze e vide il trionfo della Vanoli Cremona in finale contro l’Happy Casa Brindisi. Proprio ieri la Vanoli Cremona è riuscita ad agguantare un pass per le Finall Eight grazie alla vittoria interna contro i pugliesi del Brindisi. Qualificazione in extremis arrivata anche per la Fortitudo che, battendo Reggio Emilia si è qualificato estromettendo dai giochi proprio la Grissinbon. Tra le novità dell’anno non presenti nella scorsa edizione ci sono Brescia, finalista nel 2018, e la Fortitudo (neo promossa in Serie A) che mancava dalla competizione addirittura dal 2006.