Houston Rockets-Philadelphia 76ers: dove vederla in diretta TV e streaming

Questa notte, alle ore 02:00, gli Houston Rockets del ‘barba’ James Harden‘ ospiteranno al Toyota Center i Philadelphia 76ers. I texani cercano una conferma per consolidare il proprio quarto posto nella western conference, la squadra della Pennsylvania invece dovrà impegnarsi per chiudere la striscia di 3 vittorie consecutive ancora attiva. Le due squadre fino ad ora, in questa stagione, non si sono mai incontrate faccia a faccia e Philadelphia, a questa sfida così delicata, non ci arriva col 100% della forma. Probabile assente della sfida sarà infatti la superstar Joel Embiid, venuto a mancare anche nell’ultima brutta sfida contro gli Indiana Pacers. Gli altri infortunati in casa 76ers sono Ennis, O’Quinn e Thybulle; d’altra parte, a Houston, resteranno fermi ai box Green e Nene.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle 02:00 su Sky Sport Uno HD (canale 201 di Sky). Inoltre si potrà seguire in streaming, disponendo di un abbonamento a Sky Go e sintonizzandosi appunto su Sky Sport Uno HD. Per chi volesse vedere la partita in replica, si potrà seguire su Sky Sport NBA HD (canale 206 di Sky) alle ore 11, 14 e 19:30 del 4 Gennaio. Il commento live della partita sarà a cura di Flavio Tranquillo e di Marco Crespi.