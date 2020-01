Los Angeles Clippers-New York Knicks : dove vedere la partita in diretta TV e in streaming

Nella prima serata italiana, alle ore 21:30, i Los Angeles Clippers ospiteranno allo Staples Center la squadra della città della grande mela, i New York Knicks. Le due squadre stanno vivendo una stagione totalmente opposto, con i due record di vittorie e sconfitte quasi perfettamente capovolgibile. La squadra di Leonard e George ha infatti collezionato 25 vittorie e 12 sconfitte, ricoprendo la quarta posizione della Western Conference; i Knicks invece hanno 10 vittorie e ben 25 sconfitte, restando terzultimi a Est. Le condizioni attuali dei Clippers non sono delle migliore: nell’ultima notte hanno incassato una pesantissima sconfitta per 114-140 da parte dei modesti Memphis Grizzlies di Ja Morant. Stessa sorte è capita per i Knicks nell’ultimo match contro Phoenix, la quale sconfitta ha però stoppato una bella serie di tre vittorie consecutive.

Parlando della partita di questa notte, attenzione a dare per scontata la vittoria dei Clippers. La squadra californiana ha infatti Paul George fermo ai box per un infortunio muscolare e Patrick Beverley in dubbio per un infortunio al polso.

Dove vedere la partita?

La partita Los Angeles Clippers-New York Knicks sarà visibile a partire dalle 21:30 su Sky Sport Uno HD (canale 201 di Sky) e su Sky Sport NBA HD (canale 206 di Sky). Sarà inoltre possibile vederla in streaming, disponendo di un abbonamento a Sky Go. La replica della partita andrà in onda il 6 Gennaio alle ore 14 e 22:30 su Sky Sport NBA HD. Il commento del match sarà a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.