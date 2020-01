Miami Heat-Toronto Raptors : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa notte, alle ore 01:30, i Miami Heat ospiteranno all’American Airlines Arena i campioni in carica NBA dei Toronto Raptors. La squadra di Jimmy Butler & co sta vivendo una stagione di grazia, con un sorprendente terzo posto nella Eastern Conference e ben 24 vittorie e solo 9 sconfitte collezionate. E’ il frutto di un roster completo, avente veterani ricchi di esperienza come Jimmy Butler e Goran Dragic e di giovani di prospettiva come Bam Adebayo, Kendrick Nunn e Tyler Herro. Dall’altra parte troviamo i campioni dello scorso anno, che però questa notte avranno ben poco di quel roster che riuscì a battere Golden State nelle Finals. Mancheranno infatti, oltre a Kawhi Leonard volato ai Clippers, i vari infortunati: Gasol, Hernandez, Powell, Siakam e Thomas. Nonostante la sfortunata annata che sta investendo i Raptors, la squadra canadese in classifica si trova a ridosso dei Miami Heat, in quarta posizione con 23 vittorie e 11 sconfitte.

Le due squadre, in questa stagione, si sono già incontrate. E’ accaduto il 4 Dicembre e la spuntò ai tempi supplementari Miami, stracciando nei 5 minuti extra Toronto con un parziale di 2-13.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle ore 01:30 su Sky Sport NBA HD (canale 206 di Sky) (si potrà anche seguire in streaming disponendo di un abbonamento a Sky Go). La partita si potrà vedere in replica il 3 Gennaio alle ore 11, 14, 17 e 21:45 sempre su Sky Sport NBA. Il commento sarà a cura di Mauro Bevacqua e Davide Pessina.