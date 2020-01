NFL, Divisional playoff: dove vedere in diretta tv e streaming i quattro match

In questo secondo weekend di gennaio i playoff della NFL entrano nel vivo con l’entrata delle prime due teste di serie sia dell’AFC (Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs) sia dell’NFC (San Francisco 49ers e Green Bay Packers). Dopo le sorprese delle Wild Card Game della scorsa settimana, anche questi Divisional Playoff promettono spettacolo e grandi emozioni; vediamo ora gli incontri in programma tra oggi e domani.

Questa sera si parte alle ore 22.35 con l’incontro tra San Francisco 49ers-Minnesota Wikings con i californiani che hanno vinto la NFC con un record di 13-3 e sulla carta sono i favoriti per andare al Super Bowl in programma il prossimo 2 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami. In questa stagione i 49ers hanno superato i loro avversari con una media di quasi due touch down a gara, anche se nelle ultime cinque gare casalinghe della regular season lo score è di 3-2; ovviamente Kyle Shanahan e compagni dovrebbero portare a casa l’incontro, ma guai a sottovalutare i Vikings che domenica scorso sono stati capaci di sovvertire il pronostico vincendo l’incontro di Wild Card sul campo dei New Orleans Saints per 26-20 dopo un supplementare grazie soprattutto a un dominante Adam Thielen e Jared Cook (94 yards percorse e due mete).

Alle ore 2.15 in campo Baltimore Ravens-Tennessee Titans con quest’ultimi che sabato scorso hanno sconfitto in trasferta i favoriti New England Patriots con un immenso Derrick Henry, che ha corso 182 yards (quindicesima prestazione di sempre nella storia dei playoff NFL), ma anche un’ottima difesa e un sorprendente Ryan Tannehill.

I Ravens che hanno chiuso la stagione con il miglior record complessivo della NFL con 14-2 (prima volta di sempre nella storia della franchigia), ultima squadra a finire con quattordici successi furono i Patriots nel 1978.

Sulla carta sono i grandi favoriti per la vittoria finale; la maggior parte dei titolari oltre ad aver riposato la scorsa settimana, si erano già fermati nell’ultimo turno della regular season contro i Pittsburgh Steelers e dunque con tre settimane di sosta dovrebbero essere riposati e pronti all’assalto del titolo.

Domenica (ore 21.05) sarò la volta di Kansas City Chiefs-Houston Texans, incontro che teoricamente dovrebbe essere ad alto punteggio: la franchigia del Missouri ha terminato la stagione con 12-4 e in questa stagione vorrà cercare di qualificarsi almeno alla fine di AFC visto che nelle ultime tre stagioni è sempre stata eliminata nei playoff e soprattutto ha sempre perso in casa (2016 Pittsburgh, 2017 Tennessee e 2018 New England).

I texani, che vengono dalla vittoria casalinga sofferta contro i Buffalo Bills per 22-19 di domenica scorsa, erano tre stagioni che non riuscivano a superare il turno di Wild Card e ora che ci sono riusciti non avranno nulla da perdere e con J.J. Watt tornato dall’infortunio pronto a guidare la sua difesa, senza dimenticare DeAndre Hopkins, il migliore WR (wide receiver) della Lega.

Il quadro dei Divisional Playoff si chiuderà alle ore 00.40 quando si sfideranno Green Bay Packers-Seattle Seahawks che in linea teorica dovrebbe essere l’incontro dal pronostico più incerto dove gli ospiti che domenica scorsa hanno vinto in trasferta contro i Philadelphia Eagles per 17-9 grazie ad un ottima difesa che ha subito solamente tre field goal, anche se nel match di domani sera ci vorrà un attacco che segni di più (DK Metcalf in primis), altrimenti vincere a Green Bay sarà veramente complicato. I Packers hanno terminato l’ultimo mese di stagione regolare (13-3 il record finale) in grande forma permettendo solo 208,7 yard di passaggio a partita ai loro avversari, otto intercetti in totale e ha mantenuto i quarterback delle altre squadre a un punteggio di 57,8 passer.

NFL Divisional playoff, diretta tv e streaming

Le quattro gare di Divisional playoff, valevoli per il campionato NFL saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN e saranno visibili su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Sabato 11 gennaio

ore 22.35 NFC: San Francisco 49ers-Minnesota Wikings

Telecronaca: Federico Pasquini, commento tecnico: Roberto Gotta

Domenica 12 gennaio

ore 2.15 AFC: Baltimore Ravens-Tennessee Titans

Telecronaca: Matteo Gandini, commento tecnico: Matteo Pella

ore 19.05 AFC: Kansas City Chiefs-Houston Texans

Telecronaca: Federico Pasquini, commento tecnico: Matteo Pella

ore 22.40 NFC: Green Bay Packers-Seattle Seahawks

Telecronaca: Matteo Gandini, commento tecnico: Roberto Gotta