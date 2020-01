NFL Wild Card: dove vedere in diretta tv e streaming le quattro gare in programma nel weekend

Per il campionato NFL è tutto pronto per la disputa in questo primo weekend del 2020 delle quattro gare di Wild Card che terranno gli appassionati di football americano con il fiato sospeso.

NFL Wild Card, presentazione delle sfide

La prima gara in programma sara quella di questa sera alle ore 22.35 italiane tra Houston Texans-Buffalo Bills che sulla carta dovrebbe essere la più incerta visto che le due squadre hanno terminato la regular season con dieci vittorie e sei sconfitte a testa: i padroni di casa partiranno leggermente favoriti non fosse altro per il fattore campo anche se bisognerà vedere se Kyle Fuller riuscirà a recuperare dall’infortunio, perchè con lui in campo l’attacco dei texani sarebbe tutt’altra cosa; gli ospiti dovranno confermare l’ottima difesa che tanto bene ha fatto in questa stagione e sperare che John Allen sia in giornata perchè se lo fosse le possibilità di vittorie aumenterebbe. Ricordiamo che Buffalo non vince una partita di post-season dal 37-22 del 30 dicembre 1995 quando ebbe la meglio su Miami; la vincente di questa gara affronterà in trasferta i Baltimore Ravens sabato 12 gennaio.

Alle ore 2.15 secondo incontro che vedrà scendere in campo New England Patriots-Tennessee Titans con i padroni di casa e campioni in carica che dopo dieci anni tornano a giocare una gara di Wild Card a causa dell’inopinata sconfitta di domenica scorsa contro i Miami Dolphins; dopo le prime otto gare che avevano visto altrettante vittorie, nella seconda parte di regular season c’è stato un bilancio di 4-4 con un netto calo di forma e in più questa per il mitico 42enne John Brady potrebbe essere veramente l’ultima stagione da professionista visto i problemi al ginocchio che l’hanno tormentato in questi mesi. I Titans hanno chiuso il loro bilancio con nove successi e sette ko, ma al contrario dei loro avversari vengono da una seconda parte di stagione positiva con 7-3 e soprattutto avranno dallo loro il fatto di schierare il rusher numero uno della Lega, ovvero Derrick Henry.

La cosa che potrebbe giocargli a favore è il fatto che entreranno in campo senza nulla da perdere e magari potrebbero fare lo scherzetto avvenuto nel 2009 quando vinsero ai playoff per 33-14.

Chi avrà la meglio domenica 12 gennaio sarà di scena sul campo dei Kansas City Chiefs.

Domenica alle ore 19.05 sfida tra New Orleans Saints-Minnesota Wikings dove i Saints cercheranno la vendetta dopo la sconfitta all’ultimo secondo di due stagioni fa in casa Wikings; sulla carta la vittoria non dovrebbe sfuggirgli visto il 13-3 della stagione regolare e soprattutto perchè hanno chiuso le loro sedici gare solamente con otto turnover (nuovo record NFL) e al secondo posto per differenziale perse/recuperate. Gli ospiti con il loro 10-6 dovranno puntare su Dalvin Cook che sembra essere tornato in ottima forma, ma vincere contro una squadra molto più forte e che nei playoff ha vinto sette delle ultime otto partite casalinghe sarà impresa veramente complicata, considerata anche gli acciacchi del cornerback Eli Apple.

La vincente tra le due franchigie domenica 13 gennaio andrà in viaggio per giocare in trasferta contro i Green Bay Packers.

Alle ore 22.40 sempre di domani il programma verrà chiuso dal match tra Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks, con i padroni di casa che sono stati la vincente divisionale con il peggior record della Lega (9-7), mentre gli ospiti (11-5) sono costretti a giocare l’incontro di Wild Card per una solo yard, quella mancata per il touchdown della vittoria contro San Francisco all’ultima giornata. Nonostante il fattore campo avverso i Seahawks sembrano essere leggermente favoriti anche se entrambe hanno alcuni giocatori con alcuni acciacchi fisici che potrebbero compromettere le prestazioni: Zach Ertz e Miles Sanders per gli Eagles, Duane Brown e Jadeveon Clowney per Seattle. Presumibilmente sarà un match molto equilibrato dove il minimo errore potrebbe essere fatale; la vincente di domani sera giocherà in casa dei San Francisco 49ers sabato 12 gennaio.

NFL Wild Card, diretta tv e streaming

Le quattro gare di Wild Card, valevoli per il campionato NFL saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN e saranno visibili su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

SEGUI NFL WILD CARD IN DIRETTA STREAMING SU DAZN



NFL Wild Card, programma e orari dei match

Sabato 4 gennaio

ore 22.35 AFC: Houston Texans-Buffalo Bills

Telecronaca: Federico Pasquini, commento tecnico: Roberto Gotta

Domenica 5 gennaio

ore 2.15 AFC: New England Patriots-Tennessee Titans

Telecronaca: Matteo Gandini, commento tecnico: Matteo Pella

ore 19.05 NFC: New Orleans Saints-Minnesota Vikings

Telecronaca: Matteo Gandini, commento tecnico: Roberto Gotta

ore 22.40 NFC: Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks

Telecronaca: Federico Pasquini, commento tecnico: Matteo Pella