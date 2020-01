OriOra Pistoia-Dinamo Sassari : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle 20:30, si giocherà l’anticipo della sedicesima giornata di Serie A di basket tra Banco di Sardegna Sassari e OriOra Pistoia. Due squadre completamente diverse con due obbiettivi stagionali completamente diversi si scontreranno nel palcoscenico del Palacarrara. Da una parte abbiamo il super team costruito da Coach Pozzecco secondo in classifica (dietro solo alla Virtus Bologna), con appena 3 sconfitte su 15 partite. Dall’altra parte abbiamo invece Pistoia concentrata nel salvarsi per rimanere nel massimo campionato, attualmente terzultima e quindi salva, a soli due punti di differenza da Trieste (penultima in classifica). Sarà una partita molto importante per poter far iniziare l’anno solare 2020 nel migliore dei modi.

Per Sassari vietato sbagliare partite del genere, in modo da non far scappare in classifica l’agguerrita Virtus. L’anno che si è appena concluso per tutti i tifosi sardi è stato magico: vittoria della FIBA Europe Cup, vittoria della Supercoppa Italiana e finalista in Serie A contro quella Reyer Venezia perfetta.

Dove vedere la partita?

La partita tra OriOra Pistoia-Dinamo Sassari non sarà visibile in alcun modo in TV. Si potrà seguire invece via streaming, disponendo di un abbonamento a Eurosport Player. La programmazione partirà alle 20:30 con un ampio pre-partita, per poi arrivare alla palla a due alle 20:45.