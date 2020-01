Durante una puntata di Smack Down Sheamus annuncia il ritorno sul ring.

Dopo un’assenza di otto mesi e la divisione da Cesaro compagno di tante battaglie sul ring negli ultimi anni, che combatte per il roster RAW, Sheamus nel video dichiara che per lui i lottatori del suo roster hanno poca voglia di lottare e mettersi in gioco e annuncia il suo ritorno il prima possibile.



Il Westler Irlandese nella sua carriera di lottatore ha dato molto alla WWE. Arriva alla divisione americana nel 2007, dopo aver lottato contro Jimmy Wang Yanga a Milano.

Fino ad ora il guerriero celtico della WWE, ha vinto oltre a vari titoli di campione irlandese, per tre volte è stato campione WWE, due volte campione degli Stati Uniti, e una volta il campione mondiale dei pesi massimi.

Ormai da tempo Sheamus saliva sul ring nei match di coppia assieme a Cesaro.

Ha vinto per tre volte il Raw Tag Team Championship e per due il Smack Down Tag Team Championship.

Tra le sue mosse più importanti abbiamo il Brogue Kick, White Noise e il Ten Beats.

A breve nello show torneremo un altro campione pronto a dare battaglia sul ring e vincere qualche altro titolo.