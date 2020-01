Slalom maschile Kitzbühel 2020: dove vedere le gare domenica 26/01

Slalom maschile Kitzbühel 2020: dove vedere le gare domenica 26 gennaio. Domenica 26 gennaio lo sci alpino maschile è protagonista in Europa con le due gare dello Slalom maschile, valido per la Coppa del Mondo maschile 2019/20. Si conclude il fine settimana in Austria, dove dopo le due gare di velocità è il momento degli specialisti che si sfideranno tra le porte strette. Alex Vinatzer e gli altri azzurri vanno a caccia delle posizioni importanti. Nell’ultima gara disputata, quella a Wengen la scorsa settimana, vinse Noel davanti a Kristoffersen, mentre Giuliano Razzoli arrivò solamente 11°.

La classifica attuale dello slalom speciale vede Henrik Kristoffersen al primo posto con 402 punti, seguito da Clément Noël con 340 punti. Chiude al 3°posto Daniel Yule con 335 punti. I primi italiani nella classifica provvisoria li troviamo al tredicesimo e quattordicesimo posto con Manfred Molgg (105 punti) e appena dopo Alex Vinatzer (102 punti). Ultimo con solo 54 punti il tedesco Dominik Stehle.

CLASSIFICA GENERALE

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 691 punti

2. Alexis Pinturault (FRA) 613

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 591

4. Dominik Paris (ITA) 556

5. Matthias Mayer (AUT) 512

6. Beat Feuz (SUI) 461

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 418

8. Clement Noel (FRA) 340

9. Daniel Yule (SUI) 335

10. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 316



Slalom maschile Kitzbühel 2020: il programma della giornata

DOMENICA 26 GENNAIO 2020



ore 10.30: Slalom Maschile Kitzbühel, prima manche

ore 13.30: Slalom Maschile Kitzbühel, seconda manche



Slalom maschile Kitzbühel 2020: dove seguirlo in tv

La tappa odierna di sci alpino con lo slalom maschile a Kitzbühel sarà trasmesso in diretta televisiva sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire anche dei servizi gratis streaming di RaiPlay ed Eurosport Player con le due manche in programma alle ore 10.30 e ore 13.30. In alternativa, noi di SuperNews vi racconteremo le due sfide con due dirette testuali separate a partire dalle ore 10.25 e dalle ore 13.25!