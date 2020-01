The Fiend Bray Wyatt

The Fiend “il maligno” è l’ultimo personaggio della WWE, interpretato da Bray Wyatt che sta seminando terrore tra i wrestler.

Atleta molto forte fisicamente Wayat prima della trasformazione ha avuto al suo attivo molti titoli vinti.

Vince il suo primo titolo il 23 giugno 2009, un FCW Florida Tag Team Championship, assieme a suo fratello Bo Dallas, battendo Kris Logan e Justin Gabriel.

Fara il suo debutto in WWE in un 6 man tag team match, vincendolo. Da quel momento

ha al suo attivo nella federazione un campionato universale e un campionato WWE vinti.

Nel 2012 fonda la The Wyatt Family di cui è il leader. Tra i suoi ex membri che lo seguiranno più da vicino ci sono

Erick Rowan e Luke Harper. Si aggiungono per brevi apparizioni Braun Strowman, Daniel Bryan, e Randy Orton. L’unione finisce nel 2017.

Nel L’8 aprile 2018, a WrestleMania 34, Wyatt è apparso nel finale dell’André the Giant Memorial Battle Royal favorendo la vittoria finale di “Woken” Matt Hardy.

Nella puntata di Raw del 9 aprile Wyatt e “Woken” hanno sconfitto il Titus Worldwide (Apollo Crews e Titus O’Neil).

Il 27 aprile, a Greatest Royal Rumble, Wyatt e Matt Hardy hanno sconfitto Cesaro e Sheamus conquistando così il vacante

Raw Tag Team Championship per la prima volta.

Successivamente Wyatt si è preso un lungo periodo di pausa dopo un infortunio a “Woken” , segnando di fatti la fine del loro Tag-Team.

Nel 2019 ritorna al inizio con uno show per bambini chiamato Firefly Fun House, in cui Bray Wyatt è apparso mostrandosi in borghese come animatore, accompagnato dai pupazzi di una strega, una poiana, un coniglio ed un maiale. Con il passare del tempo, però, il programma è diventato sempre più inquietante, fino a quando ha mostrato il suo alter ego The Fiend.

Micidiale la sua Mandible Claw, mossa di sottomissione che soffoca l’avversario fino alla perdita dei sensi.

In questo ultimo anno tanti hanno subito questa mossa, il primo è stato colui che ha portato questa mossa in WWE negli anni 80 Mick Foley mossa finale del wrestler degli anni sessanta.

Durante uno degli spettacoli Folley viene invitato come ospite, mentre sul ring e nel arena vanno via le luci, quando ritornano le luci The Fiend è sul ring e Folley a terra svenuto, questa è stata la presentazione della sua mossa segreta.

Il 23 luglio accetta la sfida lanciatagli da Finn Balorr.

Il 31 ottobre, a Crown Jewel, Wyatt ha sconfitto Seth Rollins in un Falls Count Anywhere match conquistando così lo Universal Championship.

Il 24 novembre, a Survivor Series ha difeso con successo il titolo contro Daniel Bryan.

Ultima sfida fino ad ora è stato The Miz che ha affrontato il 15 Dicembre a TLC.

Diverse sono state le difese del titolo ma puntualmente The Fiend mandava allo sfinimento gli atleti che devevano incontrare Wyatt, presentandosi ogni volta che li vede sul ring o sotto forma del maligno o in collegamento dalla Firefly Fun House.

The Fiend sta ormai prendendo il suo posto notizia di poche ore fà un incontro con i fun in Texas.