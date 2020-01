The Man Becky Lynch è l’attuale campionessa dei pesi massimi di RAW. Detiene il titolo dal 7 aprile dello scorso anno quando a WrestleMania 35 vince il titolo femminile di RAW per la prima volta e SmackDown per la terza volta.

Gli inizzi

Irlandese muove i primi passi nel mondo del wrestling in Irlanda nella scuola di wrestling di Fergal Devitt e Paul Tracey. Nonostante la giovane età riesce a farsi spazzio nel mondo del wrestling e dal 2004 al 2007 entra nel circuito indipendente PRO Wrestling Zero. Il 7 febbraio 2004 affronta un three on one Handicap Match in cui assieme ai The Finglas Hooligans si scontra contro Stefan Walloski e perdono.

Debutta nella Independent Wrestling Federation nel agosto dello steso anno. Il 13 maggio 2005 cambia il nome sul ring in Rebecca Knox e partecipa alla battle royal per il titolo ma non riesce a conquistarlo. Il 27 maggio entra nell’ Elite Canadian Championship Wrestlin. Il 24 giugno, vince il SuperGirls Championship battendo la rivale Elisabetta Terlizzi. Il 7 agosto, debutta per la Fighting Spirit Federation, perdendo un fatal four-way match per il titolo. Il 9 novembre dello stesso anno vince un battle royal e nella stessa serata vince un six tag team match. Il 21 aprile 2006 perde il titolo di campionessa contro Lisa Moretti. Il 4 giugno, batte Sweet Saraya e vince il World Queens of Chaos Championship.

Debetta nella Shimmer Women Athletes Il 23 febbraio 2006, Successivamente, fa da manager alla stable formata da Saraya Knight e Britani Knight (The Knight Dinasty), per poi abbandonare la compagnia un anno dopo.

Esordio in WWE



L’8 aprile 2013, firma un contratto con la WWE e viene mandata nel roster di sviluppo di NXT, prendendo il nome di Becky Lynch dove lotta i mesi successivi nei live event. Il 26 giugno 2014, avviene il suo debutto televisivo come face. L’11 febbraio 2015 a NXT TakeOver: Rival, Becky ha partecipato ad un Fatal 4-Way match che vedeva coinvolte oltre alla campionessa Charlotte e alla Lynch anche Bayley e Sasha Banks, per l’NXT Women’s Championship. Il 26 agosto, prendendo parte ad un Fatal 4-Way match che includeva anche Charlotte, Emma e Dana Brooke, in quello che sarà il suo ultimo match ad NXT. Il1 3 luglio 2015 insieme a Charlotte e Sasha Banks, entrano nel roster di RAW dopo che Stephanie McMahon ha affermato di voler “rivoluzionare” la divisione delle WWE DIVA. Lynch e Charlotte si sono alleate con Paige. Nella puntata di Raw del 4 gennaio 2016, Becky ha sconfitto la WWE Divas Champion e amica Charlotte, ma a fine match viene attaccata dalla campionessa, concludendo la loro alleanza. Il 3 aprile, a WrestleMania 32, Becky ha partecipato ad un Triple Threat match contro la campionessa Charlotte e Sasha Banks, titolo che rimane alla campionessa.

Il 19 luglio Becky è stata trasferita nel roster di SmackDown, dove vincerà tre titoli di SmackDown Women’s Championship, il primo 11 settembre 2006 dopo un Six pack challenge match eliminando per ultima Carmella, il 16 settembre 2018 vince il suo secondo titolo in un Hell in a Cell contro Charlotte e il Il 7 aprile 2019 nel Main Event di WrestleMania 35 dove vincerà il terzo titolo di SmackDown e il primo di RAW, per poi perdere quello di SmackDown

ora a Bailey e rimanendo ancora ora campionessa in carica di RAW.