I Revival si riducono di circa $ 1 milione all’anno per rimanere con la WWE

I Revival ha continuato a rivelarsi sfuggente alla nuova firma. Si vocifera che Dash Wilder e Scott Dawson abbiano chiesto le loro uscite in passato ma sono stati aperti sui social media per quello che credono possa essere il wrestling. WWE non è sempre il posto per quello ed è passato molto tempo da quando i team di tag sono stati i principali eventi in WWE. Sono senza dubbio uno dei migliori team di tag al mondo e ogni altra promozione sulla terra vorrebbe desiderare i loro servizi se fossero disponibili. Si dice che i loro contratti scadano nell’aprile 2020, sebbene la WWE abbia aggiunto 10 settimane al contratto di Wilder per il tempo che gli mancava con una mascella rotta nel 2017. Booker T ha dichiarato sul suo podcast questa settimana che entrambi gli uomini hanno rifiutato $ 700.000 all’anno per rimanere con la WWE. Sean Ross Sapp di Fightful.com ha affermato di aver sentito che gli è stato offerto ancora di più. Sembra che The Revival non sia interessato ai soldi se questo è il caso e preferirebbe un po ‘di libertà creativa e / o più tempo in TV, qualcosa che sicuramente AEW avrebbe dato loro. Un sacco di superstar della WWE, e il wrestling è una breve carriera, potrebbe essere perdonato per aver incassato mentre il successo è buono. L’idea di Revival Vs Young Bucks e di altri team di tag in AEW ha un certo fascino che potrebbe essere un grande affare per quella società e con un minor numero di date, inizia a diventare un po ‘più chiaro perché vedono il loro futuro altrove.