Pallanuoto Serie A1 – Vittorie di Pro Recco, Brescia e Ortigia negli anticipi della 15.a giornata

Gli anticipi della quindicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto fanno registrare il successo interno del Circolo Canottieri Ortigia sul Banco Bpm Sport Management e quelli esterni di Brescia contro la Canottieri Napoli e della Pro Recco contro Trieste. Il quadro del secondo turno del girone di ritorno si completerà sabato con la disputa di Florentia-Posillipo, Roma Nuoto-Iren Genova Quinto, Campolongo Hospital R.N. Salerno-Lazio e Telimar-Carige Savona.

Il Circolo Canottieri Ortigia allunga a tre la striscia di vittorie consecutive prevalendo per 9-6 (1-0; 4-2; 1-2; 3-2) sul Banco Bpm Sport Management nell’attesa sfida andata in scena alla “Paolo Caldarella” di Siracusa. Gara controllata con sicurezza dai padroni di casa a segno con Rossi (3), Cassia, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo, Gallo e Vidovic. Per gli ospiti, al secondo ko esterno di fila, doppiette per Damonte e Valentini e reti di Bruni e Casasola. Il ritorno al successo davanti al proprio pubblico, dopo i ko subiti contro Brescia e Pro Recco, consente alla compagine siciliana di salire a 36 punti e consolidare conseguentemente il terzo posto in classifica portando a cinque le lunghezze di vantaggio proprio su quella lombarda superata per 11-8 anche nel match d’andata a Busto Arsizio.

Onorevole sconfitta interna per la Canottieri Napoli che a Casoria cede 7-10 (0-2; 3-3; 1-3; 2-1) contro Brescia. La sesta affermazione consecutiva, sancita dalle realizzazioni di Cannella (4), Alesiani (2), Buha, Nikolaidis, N. Presciutti e Tononi, permette alla compagine lombarda, salita a quota 39, di confermarsi in seconda posizione con tre punti di vantaggio sull’Ortigia. Alla Canottieri Napoli non bastano la tripletta di Alajan, la doppietta di Borrelli ed i centri di Di Costanzo e Contuorto per evitare il quarto ko di fila: il complesso di André, pur offrendo qualche segnale di ripresa, resta ultimo con soltanto 4 punti all’attivo.

Decisamente più agevole la quindicesima affermazione in altrettanti impegni di campionato ottenuta dalla Pro Recco a Trieste. La compagine giuliana che alla “Bruno Bianchi” era ancora imbattuta e non aveva incamerato soltanto contro il Banco Bpm Sport Management (9-9) soccombe contro la corazzata ligure 6-16 (1-3; 2-3; 2-5; 1-5). Alle reti di Filipovic (4), E. Di Somma (3), Di Fulvio e Luongo (2), Fondelli, Velotto, Iodice, Echenique ed Ivovic i padroni di casa oppongono soltanto una tripletta d Mezzarobba, una doppietta di Panerai ed un centro di Gogov.

La classifica: Pro Recco 45; Brescia 39; Ortigia 36; Banco Bpm Sport Management 31; Carige Savona 22; Pallanuoto Trieste 20; Iren Genova Quinto e Campolongo Hospital R.N. Salerno 18; Roma Nuoto 17; Lazio 14; Florentia 12; Posillipo 9; Telimar 5; Canottieri Napoli 4.