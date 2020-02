Si ferma anche la Serie A a causa del Coronavirus: rinviate tutte le gare in Lombardia e Veneto

In Serie A rinviate a data da destinarsi: Atalanta-Sassuolo , Verona-Cagliari e Inter-Sassuolo.

La conseguenza inevitabile dopo i primi casi di contagio in Italia è la sospensione di tutte le attività sportive programmate per il 23 febbraio in Veneto e in Lombardia. Dopo una giornata di attesa in serata è arrivata la conferma del premier Conte e ha dichiarato che il ministro Spadafora ha annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive in programma in Veneto e Lombardia. Rinviate quindi a data da destinarsi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, ma questo vale anche per ogni manifestazione sportiva di ogni ordine e grado (in mattinata già la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) aveva mandato un comunicato riguardante il rinvio dei match di Pallavolo che si dovevano disputare in Lombardia e Veneto) . Tutto questo non riguarda le squadre provenienti da queste regioni impegnate in trasferta, salvo che gli atleti interessati provengano dalle aree indicate come focolai del contagio.Il rinvio più rilevante fino a questo momento era stato quello di Ascoli – Cremonese, match di Serie B in programma il 22 febbraio alle ore 15, ma come questa partita centinaia di partite sono state rinviate di ogni categoria e sport. La situazione al momento è in continua evoluzione e altre partite potrebbero essere rimandate e come la FIGC anche le altre federazioni di ogni sport hanno rinviato diversi match da oggi fino a mercoledì 26 febbraio.