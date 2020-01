Nella notte italiana (ore 00.30, le 18.30 locali) tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, si disputerà la 54esima edizione del Super Bowl che vedrà scendere in campo San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida) che ospiterà questo attesissimo evento per l’undicesima volta della storia della NFL (l’ultima nel 2010).

San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs, presentazione del match

La squadra californiana guidata dal capo-allenatore Kyle Shanahan è stata la sorpresa della stagione visto che in quella passata aveva finito la regular season con un modesto 4-12, totalmente ribaltato in quest’annata con un incredibile 13-3, il migliore della NFC senza dimenticare che i 49ers non raggiungevano i playoff addirittura dal 2013. L’uomo chiave di questa impresa è stato senza dubbio il quarterback Jimmy Garoppolo che dopo la rottura del legamento che lo costrinse a saltare buona parte del campionato scorso, in questo non sono è stato sempre titolare ma ha giocato grandi partite ad alto livello con il 69,1% di passaggi completati (4° nella NFL), per 3.978 yard e 27 touchdown (5º), mentre in generale l’attacco di San Francisco è stato il secondo per punti segnati (479), quarto in yard (6,079). I giocatori cardini offensivi sono stati il tight end George Kittle, il rookie Deebo Samuel e i running back Matt Breida e Tevin Coleman, per quanto riguarda la difesa ottima la stagione per DeForest Buckner, Arik Armstead e Fred Werner, senza dimenticare il cornerback Richard Sherman che ha ottenuto la quinta convocazione al Pro Bowl.

In questi playoff la formazione di Shanahan ha sconfitto prima i Minnesota Vikings per 27-10 e poi i Green Bay Packers per 37-20, tornando a giocare il Super Bowl dal 2012 quando uscirono sconfitti per 34-31 dai Baltimore Ravens.

I Kansas City Chiefs del capo-allenatore Andy Reid ha ottenuto in questa stagione lo stesso record di quella scorsa (12 vittorie, 4 sconfitte) che è valso il secondo posto della NFC dietro solamente i Baltimore Ravens battuti a sorpresa a domicilio dai Tennessee Titans per 28-12. Anche il quarterback della franchigia del Missouri, ovvero Patrick Mahomes, ha disputato un grande campionato con oltre 4 mila yard e 26 touchdown nonostante due partite saltate per infortunio. Le quattro sconfitte stagionali sono avvenute la quinta e la decima giornata quando ci furono solo due successi in sei match, ma terminato questo periodo negativo i Chiefs hanno terminato la regular season in crescendo vincendo le ultime sei gare soprattutto grazie ad un ottima difesa guidata da Chris Jones e Frank Clark, ambedue convocati per il Pro Bowl, senza dimenticare i linebacker Anthony Hitchens e Damien Wilson. In attacco molto bene invece il tight end Travis Kelce, ma anche Tyreek Hill e Mecole Hardman.

Questa sarà la terza presenza di Kansas City ad un Super Bowl, ma la prima dalla fusione AFL-NFL del 1970; l’esordio nell’ultimo atto ci fu nel 1966 con sconfitta 35-10 contro i Green Bay Packers e poi vittoria per 23-7 nel 1969 contro i Minnesota Vikings.

Nei primi due turni di playoff vittorie contro gli Houston Texans per 51-31 dopo un clamoroso svantaggio iniziale di 0-24 e poi bis contro i Tennessee Titans per 35-24.

Gli arbitri designati a dirigere la gara sono:

Capo-arbitro: Bill Vinovich

Umpire: Barry Anderson

Down judge: Kent Payne

Line judge: Carl Johnson

Field judge: Michael Banks

Side judge: Boris Cheek

Back judge: Greg Steed

Arbitro dei replay: Mike Chase

Assistente replay: Marv LeBlanc

San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs, diretta tv e streaming

La 54esima edizione del Super Bowl tra San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs, in programma nella notte italiana (ore 00.30, le 18.30 locali) tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio sarà visibile in diretta sulla piattaforma DAZN che in questa stagione ha acquistato tutti i diritti per le partite di NFL, ma sarà a disposizione anche di coloro che hanno sottoscritto l’offerta con Sky, sul canale 209 del decoder (DAZN1), ricordiamo che la diretta partirà alle ore 23.55. La sfida dell’Hard Rock Stadium sarà visibile anche su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Per chi non avrà la possibilità di seguire la super sfida a pagamento, ci sarà la possibilità della diretta in chiaro e più precisamente sul canale Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre e 151 di Sky), mentre lunedì pomeriggio alle ore 18.30 saranno trasmessi gli highlights dell’incontro.

Ricordiamo che infine che la telecronaca sarà affidata a Matteo Gandini (al suo quinto Super Bowl), con il commento tecnico degli esperti di NFL Roberto Gotta e Roberto Marchesi. Sarà possibile inoltre scegliere la telecronaca in lingua originale.