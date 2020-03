Questa volta a perdere la vita per via della bestia maledetta del Coronavirus è Angelo Rottoli, amatissimo pugile dagli anni 1977 al 1990.

Dopo aver perso mamma e fratello appena due settimane fa per il covid, questa volta è toccato a lui il tragico destino e per la bergamasca, già provata dalle innumerevoli morti, è un vero colpo da ko perché Rottoli era osannato dalla sua gente, che lo ricorda come il gigante buono con spiccate doti umane.

Era nato Presezzo, a pochissimi chilometri dalla citta’, il 14 dicembre del 1958 e dopo aver praticato calcio ed atletica con buoni risultati, è approdato alla boxe nel 1977,prima come dilettante e dopo nel 1981 come professionista, dimostrando anche ai più scettici di avere la stoffa del campione.Il primo a vedere in lui delle doti da campione fu il maestro di pugilato Egidio Bugada della palestra Bergamo-boxe con il quale si lego’ in un lungo e fortunato sodalizio.

Pur non avendo una stazza di peso massimo, per sua stessa ammissione (188 cm per 88kg), rispetto ai possenti giganti di quell’epoca da 100-120 kg, come Foreman e Holmes,a suon di pugni e di ko, divenne campione italiano nel 1983 difendendo con successo lo stesso titolo per 5 volte e nel 1985 riuscì a procurarsi l’occasione mondiale contro il portoricano De Leon nei pesi massimi leggeri in un epico incontro al palazzetto dello sport di Bergamo, dove perse per ko tecnico per una maledetta ferita, l’unica della sua carriera ma nonostante ciò, non perse la grinta e la voglia di combattere e nel 1987, divenne campione intercontinentale WBC nella categoria dei massimi leggeri.

Nel 1988 conquistò il titolo europeo nella stessa categoria e nel 1989 perse il titolo europeo contro il francese Wamba per 1 solo punto e da lì iniziò a mancargli l’entusiasmo di boxare ,fino all’epilogo nel 1990 contro l’argentino Daniel Edoardo Neto, che lo vide soccombere nel suo ultimo incontro della carriera , terminata troppo presto.

Nella sua ultima intervista rilasciata a gennaio all’emittente privata Bergamo-Sport News, racconta con grande rammarico di essersi ferito proprio nel match più importante della sia vita in cui si giocava nella sua amata citta’ il titolo mondiale contro il suo compagno di scuderia De Leon che durante gli allenamenti collettivi, riusciva sempre a domare ma quel giorno il destino gli tirò un brutto scherzo.

Ricorda il suo passaggio dal calcio all’atletica e dall’atletica alla boxe con nostalgia, dove ebbe le sue massime soddisfazioni.

Pur non avendo avuto agli inizi, i favori dei pronostici, è riuscito ad imporsi prima a livello nazionale e poi intercontinentale ed europeo, lasciando un segno indelebile nel cuore dei suoi tifosi.

Racconta ancora che le difficoltà maggiori più che quelle dell’affrontare i suoi avversari sono state quelle di trovare sparring partners al suo livello negli allenamenti e che quindi doveva adattarsi alle risorse umane che aveva e trarne il massimo vantaggio.

Con un velo di malinconia parla anche di quanto gli manca la vita del ring, il profumo della palestra, il sudore degli allenamenti fatto di corse, flessioni, addominali, corda,pesi e pugni al sacco, insomma tutte quelle cose che lo facevano sentire un’atleta compiuto e che oggi a 61 anni e con trenta chili in più rimpiange di avere abbandonato.

Inoltre sottolinea con grande emozione il solido legame che ha con la mamma e il fratello, a cui dedica tutto quello che ha fatto.

Ringrazia l’anziana e amata madre di avergli permesso di realizzare i suoi sogni sportivi e di non averlo mai ostacolato, bensì incoraggiato e spronato ad andare avanti.

Conclude l’intervista dicendo che un po’ di rimpianti gli ha perché se avesse continuato la sua carriera pugilistica negli Usa ,dove ha fatto un periodo di incontri, sarebbe stato maggiormente valorizzato, perché lì la boxe è alla pari del basket e del football.

Purtroppo poco dopo quella intervista il destino per la sua famiglia è stato tragico e nel giro di poco tempo il coronavirus ha portato via sua madre, suo fratello e lui stesso, perdendo senza colpe l’incontro più difficile della sua vita attaccato al respiratore dell’ospedale policlinico di San Pietro.

E’ volato così in cielo per ricongiungersi ai suoi cari, dove non esistono sconfitte ma solo vittorie.

Ci mancherai campione!!!! Sono certo che continuerai a boxare e magari a prenderti la rivincita su De Leon ,scomparso il primo gennaio,da lassù.

Palmares:

35 incontri da dilettante

35 incontri da professionista con 29 vittorie(15ko) 3 sconfitte 2 pareggi e un ritiro

1977 inizia la carriera pugilistica

1981 diventa professionista

1983 diventa campione italiano e difende il titolo per 5 volte con successo

1985 perde per ferita (ko t.) Il titolo mondiale WBC dei massimi leggeri

1987 vince il titolo intercontintale WBC

1988 vince il titolo europeo

1989 perde il titolo europeo

1990 ultimo incontro della sua carriera a 31 anni.