Attacco di Shayna Baszler



A RAW gli spettatori hanno assistito a uno tra gli ultimi attacchi più eclatanti della WWE. Protagoniste di questo attacco sono state Shayna Baszler e Becky Lynch. Tutto ha inizio dopo che la Lynch difendendo e tenendo la cintura di campionessa contro Asuka. Non fa in tempo ad’esultare quando viene attaccata da Shayna Baszler lottatrice delle arti marziali miste che milita in NXT che attacca la campionessa di RAW mordendole il collo e lasciandogli il segno. Questo attacco ha lanciato la sfida per WrestleMania36 del 5 aprile. Shayna Baszler ha partecipato l’8 marzo al’ eliminations cember battaglia per decidere chi sarà l’avversaria della Lynch per il titolo che si disputerà durante uno dei più attesi e importanti della WWE WrestleMania36. La Baszler ha superato di gran lunga le avversarie aggiudicandosi la possibilità del match contro la campionessa.

Un altro degli attacchi plateali che si assistono nella ultime settimane, dopo quello subito da Roman Reigns più volte per mano di Baron Corbin.

La lotta tra Baron Corbin e Roman Reigns

Negli ultimi mesi più volte i due si sono attaccati a vicenda ogni volta che hanno l’opportunità legando l’avversario al palo e buttandogli di sopra una scatoletta di carne per cani. Comincia il tutto quando l’ultimo campione del titolo the King di quest’anno Baron Corbin che grazie al potere della sua corona e l’aiuto dei suoi complici mette in moto l’attacco a Reigns che subisce impotente per diverse settimane fino a quando a metà gennaio non arrivano i Samoani Jimmy e Jey Uso i tre hanno ribaltato la situazione e attaccato più volte Re Corbin allo stesso modo, dopo averlo sconfitto alla Royal Rumble.

Gli attacchi del Maligno

Altri attacchi degli di nota nell’ ultimo periodo sono quelli di The Fiend il maligno ossia Berry Wait i suoi scontri con gli atleti che prende di mira. Quello più eclatante è stato contro Daniel Bryan che ha trascinato sotto il ring e gli strappa capelli e barba.

La WWE per molti è solo una finzione e alcuni incontri anche secondo interviste di vari atleti sono fatti apposta per far andare avanti un personaggio, ma credo che in questi tre attacchi si sia andato oltre lo spettacolo e la decenza umana. Amo questo sport e lo seguo da anni ammiro i personaggi che nonostante la loro stazza fisica minore riescono a mettere in difficoltà atleti più forti fisicamente come Rey Mesterio che ha fatto gran parte della sua carriera grazie a questo. Il bello è non dare mai nulla di per scontato basta una distrazione dell’ atleta e perde un match che ha dominato per tutto il tempo come può la mossa giusta mette l’avversario fuori gioco e se si conosce bene anche di vincere qualche titolo. Vedi l’ RKO di Randy Orton o la 619 di Rey Mesterio, che gli fanno vincere molti titoli a questi atleti. Questo è lo spettacolo che mi ha fatto avvicinare a questo sport e che lo rende così speciale per i tifosi, no le scene come gli attacchi elencati in precedenza ma un incontro leale tra due lottatori che non fanno imbrogli pur di vincere.