Il body build è un attività sportiva agonistica e non poco conosciuta in termini di cultura popolare.Viene definita con un nome anglosassone un Attività fisica svolta per lo più in palestre autorizzate. Ma cos’è realmente il body building?E’ un attività motoria che comporta la lavorazione di molti, se non tutti, muscoli del nostro corpo al fine di aumentare il loro tono e definire ovvero mantenere in salute il nostro organismo.Non sempre quest’ attività dev essere paragonata ai livelli massimali rappresentati dai voluminosi e monumentali fisici scoltipi delle copertine mediatiche. Questo sport si traduce anche in ben altro, sopratutto nel benessere psico fisico che rilascia insieme ad una variegata scorta di effetti positivi sul nostro corpo.Una moderata alimentazione, una corretta e sana gestione della giornata, una continua e costante laborazione dei nostri muscoli sono alla base di una vita salutare, senonché di un giusto approccio al fantomatico bodybuilding.Nel prossimo articolo approfondiró tutto il lato occulto e mai rispolverato di questa affascinante disciplina.

Emanuele Fontana.