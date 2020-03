MotoGP, Coronavirus. Cancellato il Qatar, rimandato il Gp della Thailandia.

MotoGp, Coronavirus. Ieri sera la Dorna ha reso nota la cancellazione del primo gran premio dell’anno della MotoGp in Qatar. La decisione è stata presa a causa della crescente diffusione dell’epidemia di Coronavirus e delle misure adottate dal Qatar per contenerla. Nella serata di ieri, infatti, il governo locale ha ufficializzato le restrizioni sull’accesso dei cittadini italiani nel proprio paese. In particolare, l’emirato arabo ha stabilito di chiudere le frontiere e per tutti coloro che arriveranno dall’Italia e vorranno entrare è prevista una quarantena della durata di quattordici giorni. Due settimane di quarantena sono un tempo troppo lungo considerato che il gran premio si sarebbe dovuto tenere il prossimo 8 marzo. Inoltre, come è noto sono moltissimi gli italiani che lavorano nel Motomondiale a vario titolo tra piloti, ingegneri e altre figure professionali impegnate nei vari team. La Dorna ha provato a evitare la cancellazione del gran premio inaugurale di stagione, ma tutto è stato vano e il governo locale ha stimato come troppo alto il rischio di contagio. Diverso il discorso per la Moto 2 e la Moto 3 che si svolgeranno regolarmente dal momento che le squadre sono già presenti a Losail a causa dei test invernali appena svolti. Di seguito il comunicato ufficiale della MotoGp dal suo account Twitter.

Sfortunatamente, a causa delle restrizioni di viaggio, il gran premio del Qatar è cancellato per la classe MotoGp. Moto 2 e Moto 3 ci saranno.



