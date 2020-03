Olimpiadi – il Giappone alza bandiera bianca: chiesto il rinvio al 2021

Le Olimpiadi non si disputeranno più dal 24 luglio al 9 agosto 2020, ma si terranno nell’estate del 2021, a causa della pandemia di Coronavirus che sta colpendo il mondo e ha portato alla modifica di tutti i calendari sportivi di qualsiasi sport. Il CIO, nella persona del presidente Bach, aveva sempre rifiutato questa ipotesi fino ad oggi, ma nelle ultime ore aveva aperto invece al rinvio, per poi essere praticamente quasi costretto dalla decisione ufficiale di non presentarsi, e quindi di dare forfait, sia dell’Australia che del Canada (a cui va aggiunta la richiesta della federazione americana di atletica). La decisione arrivata dopo una videoconferenza tra il Primo Ministro giapponese Shinzo Abe e il presidente del CIO Bach.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha poi confermato tutto quello che sta succedendo e le decisioni prese con un comunicato ufficiale, il cui passaggio principale è il seguente:

“I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l’estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020”.

A quanto pare la soluzione di rinviarle pur restando nel 2020 non è stata considerata la scelta più giusta per salvaguardare la salute degli atleti.