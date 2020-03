Overtime Festival 2020, le grandi storie dello sport tornano a Macerata

Macerata si prepara a celebrare nel migliore dei modi il decennale di Overtime Festival, il festival del racconto, etica e giornalismo sportivo in programma nelle Marche dal 7 all’11 ottobre. Campioni e fenomeni dello sport, giornalisti e scrittori, professionisti ed atleti che racconteranno la loro storia a Macerata, durante una serie di iniziative, incontri, rassegne, convegni nel centro storico della cittadina maceratese.

Overtime Festival 2020 ha fatto tappa due mesi fa ai Bagni Misteriosi di Milano per la Winter Edition, ospitando numerosi ospiti quali Federico Buffa e Guido Meda. Nei prossimi mesi il Festival farà tappa a Torino e Siviglia, mentre ad ottobre si terrà la consueta cinque giorni marchigiana (10^ edizione) con le star dello sport e del giornalismo sportivo. All’ordine del giorno come sempre il racconto e le imprese sportive. Lo sport come impegno, dedizione, disciplina e passione, lo sport come sacrificio, lo sport come occasione per misurarsi e superarsi, come sfida con se stessi e con gli altri, come racconto personale ed esperienza di vita.

Nel corso degli anni hanno partecipato al Festival del Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo personaggi quali Mauro Bergamasco, Giulia Quintavalle, Moreno Torricelli, Pierluigi Pardo, Giorgia Palmas, Giorgia Rossi, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Fabrizia D’Ottavio, Alessandro Trimarchi, Alessia Filippi, Franco Ciani, Walter Magnifico, Giancarlo Marocchi, Nazareno Rocchetti, Diego Gastaldi. E poi ancora Eraldo Pecci,Ciccio Graziani, Federico Buffa, Marco Ardemagni, Italo Cucci, Furio Zara, Filippo Magnini, Dario Ricci, Franco Bragagna, Nicola Calzaretta, Stefano Vegliani, Marta Elena Casanova, Dario Ronzulli, Massimiliano Castellani, Luca Leone, Andrea Capretti, Marco Franzelli, Fulvio Paglialunga, Valerio Calzolaio, Adam Smulevich, Gigi Riva, Daniele Bartocci, Gerardo De Vivo, Cinzia Poli, Giorgia Cardinaletti, Valeria Ancione e tanti altri. Insomma, anche quest’anno a Macerata ne vedremo delle belle. Champagne per la nuova edizione del Festival del Giornalismo Sportivo.