Pallanuoto Serie A1, i risultati della 17.a giornata

Nel diciassettesimo turno del campionato di Serie A1 di pallanuoto si registrano le affermazioni esterne della Pro Recco sul Circolo Canottieri Napoli, del Banco Bpm Sport Management sulla RN Florentia e del Posillipo sul Campolongo Hospital RN Salerno e quelle interne del Circolo Canottieri Ortigia sulla Carige Savona, della Roma Nuoto sulla Telimar e della Pallanuoto Trieste sull’Iren Genova Quinto nell’anticipo di mercoledì scorso. E’ invece saltato il confronto tra AN Brescia e Lazio Nuoto: la compagine capitolina, come da comunicato stampa emesso ieri, non si è presentata all’appuntamento.

Alla ripresa del campionato dopo due settimane di stop la Pro Recco si conferma in vetta a punteggio pieno ottenendo alla piscina “Alba Oriens” di Casoria una travolgente affermazione esterna per 20-3 sul fanalino di coda Circolo Canottieri Napoli. Nel sedicesimo successo conseguito dalla corazzata ligure si registrano le triplette di Figlioli, Di Fulvio, Ivovic e Luongo, le doppiette di Aicardi ed Echenique ed i centri di Fondelli, Di Somma, Iodice e Velotto. Per il Circolo Canottieri Napoli, giunto al quinto ko di fila, sono andati in rete Cerchiara, Confuorto e Mutariello. Decisamente più impegnativo è risultato il compito interno dell’Ortigia contro la Carige RN Savona quinta forza del torneo presentatasi alla “Paolo Caldarella” con il morale alto avendo incamerato sempre la posta piena nei tre incontri precedenti. La compagine siracusana che in settimana si era assicurato lo storico accesso alla finale di Eurocup ha allungato a quattro la striscia di successi consecutivi in campionato piegando in rimonta quella ligure per 9-8. Decisiva in una sfida che ha visto gli ospiti, trascinati da Valerio Rizzo, condurre anche per 6-3 nella seconda frazione si è rivelato il quarto centro personale di Gallo a 39 secondi dal termine. Il quadro dei marcatori dei padroni di casa, secondi in compagnia di Brescia a quota 39, è completato dalla tripletta di Giacoppo e dai gol di Napolitano e Vidovic. Per la Carige Savona che non perdeva dal 7 dicembre scorso ben sei realizzazioni portano la firma di Rizzo. Le altre reti sono state messe a segno da Campopiano e Vuskovic.

Convincente affermazione esterna per per il Banco Bpm Sport Management che alla piscina Goffredo Nannini s’impone per 10-7 sulla RN Florentia. La compagine lombarda prende il largo in avvio (6-1) e nel prosieguo del match controlla i lodevoli tentativi di rimonta degli avversari. Non bastano alla RN Florentia le doppiette di Carnesecche, Coppoli e Razzi ed il gol di Benvenuti per evitare il terzo ko interno ed il conseguente scivolamento in decima posizione. Per il Banco Bpm Sport Management, quarta forza del torneo con 34 punti all’attivo, triplette di Damonte e Mirarchi, doppietta di Lanzone e reti di Casasola e Dolce. Terzo successo consecutivo per la Roma Nuoto che al Foro Italico prevale sulla Telimar per 12-8. Decisivo in una gara comandata dall’inizio alla fine dalla compagine capitolina si rivela il 2-0 nel terzo parziale che consente ai padroni di casa di distanziare gli avversari di quattro reti (9-5). Per la Roma Nuoto, sesta in compagnia della Pallanuoto Trieste a quota 23, triplette di Camilleri e Paskovic, doppiette di Francesco Faraglia e Tartaro e gol di Ciotti e De Robertis. Sesta sconfitta di fila per una combattiva Telimar a segno tre volte con Migliaccio, due con Draskovic e Saric ed una con Del Basso. Il quadro della giornata è completato dalla preziosa vittoria esterna per 9-7 conseguita dal Posillipo sula Campolongo Hospital RN Salerno nel derby andato in scena alla piscina “Simone Vitale”. La sfida si decide nelle battute conclusive: gli ospiti, in svantaggio per 7-6, ribaltano il risultato a proprio favore con la rete di Mattiello e la doppietta di Di Martire. Non bastano alla compagine di Citro le reti di Cuccovillo (2), Fortunato, Galletta, Gandini, Luongo e Tomasic per evitare il terzo ko interno. A sancire il ritorno al successo a distanza di un mese del Posillipo sono la tripletta di Mattiello, le doppiette di Lanfranco e di Di Martire e le reti di Ricci e Saccoia.

Classifica: Pro Recco 48; AN Brescia* e Circolo Canottieri Ortigia 39; Banco Bpm Sport Management 34; Carige RN Savona 25; Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste 23, Campolongo Hospital RN Salerno 21, Iren Genova Quinto 18, RN Florentia 15, Lazio Nuoto* 14; Posillipo 12; Telimar 5; Circolo Canottieri Napoli 4.

*AN Brescia e Lazio Nuoto una partita in meno.