Rai Sport Classic: il palinsesto Rai per rivivere l’emozione sportiva

Rai Sport Classic, otto ore consecutive di emozioni azzurre, dalle partite più importanti ed emozionanti del calcio italiano, passando per i successi nell’atletica, il basket italiano e il volley. Questa è la programmazione messa in atto da Rai Sport per questi lunghi giorni di quarantena.



Una bella iniziativa, quella della redazione Rai che ci mette dinanzi alle emozioni che ha regalato lo sport in passato e in tempi recenti. Gli appassionati di sport possono confrontarsi con la loro memoria e rivivere quei momenti di sport che hanno segnato un’epoca. Delle vere e proprie pillole sportive, accompagnate da eventi leggendari che porteranno sicuramente esperti e meno ad accrescere la propria cultura sportiva.

Dal palinsesto Rai possiamo osservare le diverse tematiche che la Rai mette a disposizione grazie al suo immenso archivio storico: dalle prime riprese di Inter e Milan in Coppa Campioni ai Mondiali di Messico 70′, con la famosa partita del secolo Italia- Germania ai traguardi recenti di Biathlon nel nome di Brignone e Wierer. La fantastica programmazione sarà di otto ore e andrà in onda diverse settimane, con replica per ben due volte: dalle 00.00 alle 8.00 e successivamente dalle 8.00 alle 16.00. Successivamente sarà impostato a regime definitivo, a dodici ore, da mezzogiorno a mezzanotte e in replica da mezzanotte alle dodici del giorno successivo.

Di sotto il palinsesto dalle 12:45 alle 00:00

12:45-16:00 Ciclismo Liegi-Bastone-Liegi 2019

16:00-17:50 Calcio Nations League 2018 Italia-Portogallo

17:50-20:20 Perle di Sport

20:20-22:15 Calcio Femminile Campionati Mondiali 2019 Australia-Italia

22:15-00:00 Calcio Nazionale Qualificazione Europei 2019 Italia-Finlandia