Rinviate le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà Tokyo 2021

Dopo che il Comitato Olimpico degli Stati Uniti si è schierato insieme ad altri stati per lo slittamento delle Olimpiadi e che Canada, Gran Bretagna e Australia avevano minacciato di boicottare l’evento, è arrivata la decisione del CIO ( Comitato Olimpico Internazionale) su Tokyo 2020. Il CIO prima di prendere questa decisione, lo scorso weekend aveva preso tempo dichiarando che una decisione definitiva sarebbe arrivata nel giro di quattro settimane. Questa decisione è arrivata in queste ore e si tratta dello slittamento delle Olimpiadi. Secondo la Tv pubblica giapponese NHK, il premier giapponese Shinzo Abe ha chiesto ufficialmente la posticipazione di un anno, nel corso di una conferenza telefonica con Thomas Bach e con altri membri del Comitato Olimpico Internazionale. Al termine del colloquio, Shinzo Abe ha fatto sapere che il CIO è d’accordo al 100% al rinvio delle Olimpiadi. Una scelta dolorosa ma ritenuta inevitabile, visto lo stato attuale della pandemia di COVID-19. In questi minuti è arrivata anche l’ufficialità da parte del CIO che con un comunicato ha ufficializzato il rinvio all’estate 2021.

Le parole del premier giapponese Shinzo Abe

“Ospiteremo i Giochi completi, olimpici e paralampici, saranno un simbolo della vittoria contro il coronavirus. Bach è d’accordo al 100% sulla proposta del rinvio di un anno. Ospiteremo l’Olimpiade nell’estate 2021“