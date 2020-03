Serie A: positivo al coronavirus Rugani della Juventus. Un caso anche in NBA (sospesa)

Anche nel mondo dello sport si moltiplicano i casi di persone risultate positive al coronavirus, i casi che in queste ultime ore hanno fatto più “rumore” sono due: Daniele Rugani (difensore della Juventus) ed il cestista francese Rudy Gobert, in forza ai Jazz, squadra NBA.

NBA sospesa

La reazione della federazione nordamericana è stata immediata e decisa: sospesa la stagione di basket negli USA a tempo indeterminato.

La nota della Juventus

“La Juventus – come comunicato sul sito ufficiale – sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui“. Si tratta del primo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus. Il ragazzo al momento risulta comunque essere asintomatico

Le parole di Daniele Rugani

Tramite i social il giocatore ha cercato di tranquillizzare tutti: “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda“.