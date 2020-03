Tennis, Binaghi: “Spero che troveremo una soluzione per gli Internazionali d’Italia”

Gli Internazionali d’Italia sono saltati per via del coronavirus, ma c’è qualcuno che ancora non ha perso la speranza. Angelo Binaghi parla per conto della Federazione Italiana Tennis, facendo intendere di voler valutare se ci sia la possibilità di disputare il torneo quest’anno. L’impresa non sarà semplice, dato che ATP e WTA hanno previsto uno stop totale fino al 7 giugno. Gli appassionati però vogliono notizie positive in merito, anche se l’organizzazione dell’evento si preannuncia tortuosa e molto complicata. Il presidente della FIT Binaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport 24 nelle quali afferma le seguenti parole:

“Contiamo di programmare gli Internazionali d’Italia quest’anno. A noi andrebbe benissimo essere uno dei tornei preparatori al Roland Garros. Vorremmo si giocassero a Roma, ma siamo disposti a organizzarli in qualunque sede e su qualunque superficie”.

Niente è perduto per Binaghi, il quale si mette a disposizione per qualsiasi scenario. La voglia di organizzare il torneo italiano è tanta, ma ciò potrebbe essere difficile per via delle concomitanze di data con altri tornei. Purtroppo la crisi coronavirus non permette di fare programmi stabiliti e sicuri al 100%, ma Binaghi tenterà il tutto il per tutto fino alla fine per riuscire in questa ardua impresa sportiva.