Danza Sportiva: Il primo Campionato Online Paralimpico Fids. Un evento importante per atleti e fan

In un momento storico, come quello che stiamo vivendo, tutto si è fermato, le giornate della maggior parte delle persone hanno subito un cambiamento, una battuta d’arresto. Lo Sport è fermo, gli atleti attendono il momento giusto per poter ripartire. In una nazione che sta con il fiato sospeso, attimi di spensieratezza ed emozioni sono state regalate dal primo Campionato Online Paralimpico Fids. Gli atleti hanno accettato la sfida e sono scesi in pista, una pista tutta virtuale, che profuma d’amore per la danza sportiva.

Il Campionato Paralimpico Fids diventa virtuale, una competizione social

Il blocco derivante dalle misure di emergenza volte a contrastare la diffusione del Covid-19, ha implicato la sospensione degli allenamenti e degli eventi anche per gli atelti paralimpici di danza sportiva. Il Consigliere Nazionale Michelangelo Buonarrivo con delega al settore Paralimpico visto il ruolo che la danza riveste nella vita di questi atleti, ha deciso di organizzare il primo Campionato Online Paralimpico Fids. La competizione è avvenuta attraverso l’utilizzo dei social, ma non per questo è da ritenersi meno importante, anzi visto il momento delicato che tutti vivono, è stato di grande aiuto a coloro che hanno seguito l’evento. L’idea di realizzare la competizione da parte di Buonarrivo è figlia di un progetto curato dal vicepresidente Edilio Pagano, il quale ha pensato di creare una gara virtuale di danze artistiche.

L’organizzazione del Campionato

L’organizzazione del Campionato è avvenuta in modalità virtuale, attraverso la creazione di un gruppo privato su Facebook, a cui gli interessati alla disciplina e ovviamente alla competizione potevano iscriversi. Data la natura della dell’evento, gli atleti per gareggiare hanno realizzato delle performance di danza sportiva, registrandole su di un supporto digitale, al fine di consentire la visualizzazione delle stesse attraverso la piattaforma social. Gli interessati potevano iscriversi da domenica 19 Aprile a sabato 25 Aprile 2020 e nei giorni successivi c’è stata la premiazione. Le discipline previste sono state Show Dance e Bachata, caratterizzate da due categorie, singolo o combi con un familiare.

Nello Show Dance c’è stata la suddivisione in due gruppi: Gruppo A con disabilità unificate Wheelchair e Danza in Carrozzina Elettronica (DCE). Gruppo B con diasbilità unificate Disabilità Intellettiva e Relazionale (DIR), Disabili Visivi (DIV), Disabilità Fisica e Motoria (DFM) e Disabilità Udito (DU).

Nella Bachata c’è stato solo il Gruppo B a disabilità unificate DIR, DFM, DIV e DU.

Ciascuna performance ha avuto la durata massima di un minuto e la scelta libera del brano.

La votazione

Il campionato prevedeva un duplice meccanismo di votazione: Giuria Tecnica e Iscritti al Gruppo Facebook dell’iniziativa.

Il 27 aprile sono stati pubblicati i risultati della votazione della Guria Tecnica, la quale ha decretato sette vincitori, stilando una classifica per ciascuna categoria in gara.

Il 30 aprile a mezzanotte è stata chiusa la seconda modalità di voto, che prevedeva la scelta da parte degli iscritti al Gruppo, di uno o più atleti. Il risultato è stato una classifica a categorie unificata di dodici vincitori, premiati con un trofeo da stampare.

Un successo

L’evento può essere definito un successo inaspettato. Le performance pervenute all’organizzazione sono state 140 e gli iscritti al Gruppo 12700. Gli atleti hanno avuto un pubblico affiatato a fare il tifo e d’altro canto, loro con le esibizioni hanno regalato emozioni.

L’impatto dell’evento sugli atleti e le loro famiglie è stato positivo. Dopo giorni di blocco a causa del Covid-19, la loro quotidianità pian piano si è riattivata. Durante le settimane di partecipazione al campionato hanno infatti, ripreso la loro connessione con la Danza Sportiva e con il mondo connesso ad essa. Hanno con l’aiuto fondamentale della famiglia, prima realizzato le coreografie e poi i meravigliosi video. Nella categoria combi, gli stessi familiari si sono messi in gioco accanto a loro, realizzando una performance a coppia.

Vista l’importanza dell’evento in tutte le sue sfaccettature, il Consigliere Buonarrivo sta valutando l’ipotesi di un’altra iniziativa, questa volta a livello internazionale.

Non resta che attendere il prossimo evento e le coreografie dei tanti bravissimi atleti.