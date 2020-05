Ippica: Domenica si corre il Gp di Copenaghen

Domenica prossima sarà all’insegna dell’ippica. Gli appassionati di tutto il mondo potranno infatti assistere al Gp di Charlotterlund che avrà luogo a Copenaghen che, in quest’occasione, sarà il centro di gravita per chi ama le corse di cavalli. Da segnalare per i tifosi italiani il rientro di Zacon Gio, guidato dal driver Roberto Vecchione.

Le speranze dell’ippica italiana

I tifosi italiani d’ippica potranno concentrare le loro speranze su 3 cavalli che hanno relazioni strette con il nostro paese. In prima posizione come grado di preferenza troviamo il già citato Zacon Gio che è al rientro in una corsa. Zacon Gio è stato capace, a Modena, di sconfiggere Time Bourbon recente vincitore dell’Amerique 2020. Le sue qualità han portato a designarlo, per molti addetti ai lavori, come erede di Varenne. Un apprezzamento sicuramente non da poco. Gli altri due cavalli italiani sono Arazi Boko e Vitruvio allenati entrambi dalla scuderia Gocciadoro e guidati, il primo dal belga Jos Verbeeck mentre il secondo da Alessandro Gocciadoro arrivato quinto nell’ultimo Gp d’Amerique di Parigi. Sicuramente ben riposte le speranze dei tifosi italiani.

La Corsa

Il Corriere dello Sport fornisce alcuni dettagli circa la corsa. Precisa che avrà una lunghezza di 2011 metri e poi riporta anche alcune curiosità come i numeri dei sorteggi: la stella Zacon Gio avrà il 5, Arazi Boko il 3 mentre Vitruvio avrà l’8. Questa corsa ha visto, in passato, trionfare le scuderie italiane per 4 volte: Elaine Rodney nel 1964, Triple T Storm nel 1996, Ghibellino nel 2008 e Libeccio Grif nel 2011. Se invece facciamo riferimento all’ultimo cavallo di origine italiana a vincere il Gp di Charlotterlund, l’escursus storico si ferma al 2015 con Robert Bi che in quella circostanza ha fatto segnare anche il record della corsa in 1.10. La gara è appartenente al gruppo 1, massimo grado per una competizione di questo tipo.

Appuntamento dunque a domenica per chi ama l’ippica: sintonizzate i vostri dispositivi su Copenaghen e sarà garantito lo spettacolo.