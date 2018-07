Salto in alto, Elena Vallortigara supera i 2,02 metri (video): è la seconda italiana di tutti i tempi

Gara memorabile di Elena Vallortigara a Londra. L’altista del Veneto che gareggia con i Carabinieri, nella decima tappa della IAAF (International Association of Athletics Federations) Diamond League, spicca il volo fino a raggiungere la quota di 2,02 metri. La russa Mariya Lasitskene, che è la campionessa mondiale in carica, deve spingersi fino alla quota di 2,04 metri per riuscire a battere l’italiana. Riviviamo gli highlights della sua gara.

Il segreto è tutto nella continuità dei risultati e in una fiducia ritrovata. La 26enne Elena Vallortigara (ne compirà 27 il 21 settembre) era pronta al salto di qualità: lo dimostravano le nove precedenti uscite stagionali all’aperto, tutte concluse al di sopra della quota di 1,90 metri. Al meeting olandese di Zoetermeer del 6 giugno aveva raggiunto quota 1,96 metri. La Vallortigara, che si è migliorata di ben 6 cm, è diventata così la seconda italiana di tutti i tempi davanti al mito di Sara Simeoni e dietro Antonietta Di Martino. Ad un mese esatto dal record di Filippo Tortu sui 100 metri, il quale ha stabilito il record italiano con 9.99 scendendo sotto il muro dei 10 secondi, un’altra atleta raggiunge i piani altissimi del ranking mondiale. Elena Vallortigara è infatti per adesso la seconda atleta a livello mondiale nel 2018, potrà dunque dire la sua agli Europei di Berlino.